Chiesa ancora out: nuovo infortunio e derby a rischio

Il centravanti della Juventus avrebbe accusato un nuovo fastidio muscolare nel corso dell’allenamento pomeridiano, ora si teme l’esclusione dalla lista convocati per il derby contro il Torino

Dopo il fastidio alla schiena accusato da Dusan Vlahovic in aggiunta ai già noti problemi di pubalgia che lo hanno costretto a sostenere una sessione di lavoro individuale alla Continassa, la Juventus perde un altro tassello essenziale in vista del derby contro il Torino.

Anche Federico Chiesa si è infatti fermato questo pomeriggio nel corso della sessione d’allenamento per un fastidio muscolare alla coscia sinistra, di entità comunque lieve. I primi esami strumentali non hanno infatti evidenziato lesioni gravi e questo fa tirare un sospiro di sollievo alla formazione bianconera, ma non nel breve termine. Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe infatti essere costretto a tenerlo a riposo e schierare la più papabile coppia Milik-Kean in avanti, con lo stesso Vlahovic in fortissimo dubbio.

Allegri a corto di Vlahovic e Chiesa, attacco da rivedere col Torino

La Juventus potrebbe dover rinunciare al suo attaccante principale in questo avvio di campionato, avendo egli messo a segno quattro reti preziosissime che hanno tenuto a galla la formazione bianconera.

Il carico offensivo andrebbe quindi a ridursi notevolmente contro il Torino nel caso in cui la decisione di Allegri ed il suo staff dovesse confermare, a stretto giro di posta e non oltre la giornata di domani in vista della rifinitura, l’assenza del calciatore ex Fiorentina nel tanto atteso Derby della Mole.

Non si esclude, in ogni caso, una soluzione meno scontata con Fabio Miretti in qualità di rifinitore della manovra offensiva alle spalle di Arek Milik unica vera punta del tandem.