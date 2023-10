Schmidt elogia l’Inter ma non ci sta: “Rigore netto di Barella su Neres”

Il Benfica rimedia la seconda sconfitta stagionale in Champions League: le parole di Roger Schmidt in conferenza stampa dopo il KO di San Siro contro l’Inter

Benfica surclassato nel secondo tempo dall’Inter e che evita la figuraccia grazie a uno strepitoso Trubin tra i pali.

Roger Schmidt accetta il verdetto del campo e si complimenta con i nerazzurri, anche se recrimina per un episodio nell’area interista: “La partita è cambiata nella ripresa, mentre nel primo avevamo fatto una buona gara e c’era un chiaro rigore di Barella su Neres – chiosa il tecnico dei portoghesi in conferenza stampa – La vittoria dell’Inter è meritata, le parate di Trubin hanno evitato un punteggio peggiore: dobbiamo accettare questa sconfitta”. Per il Benfica adesso si fa durissimo in chiave qualificazione con due sconfitte in altrettante gare: “Siamo ancora a quota zero in classifica, adesso dobbiamo ottenere i punti per qualificarci in quattro partite e non più in sei. Saranno tutte finali per noi: già dalla prossima sarà decisiva, ma penso ancora che il destino sia nelle nostre mani”.

🗣️ #InterBenfica – #Schmidt in conferenza: “Nel primo tempo c’era un chiaro rigore di #Barella su #Neres. Nella ripresa è cambiato tutto e l’Inter ha meritato la vittoria. Adesso ci aspettano quattro finali. #DiMaria? Temo che sia un problema muscolare” 📲@calciomercatoit pic.twitter.com/Y9NKsvKOT5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 3, 2023

Schmidt elogia la formazione di Inzaghi: “L’Inter ha una grande squadra, una rosa completa, ha ottimi giocatori anche in panchina. Non è una coincidenza che siano arrivati in finale la scorsa stagione e abbiamo visto come hanno messo in difficoltà il Manchester City. È difficile però dire adesso dove arriveranno, dagli ottavi in poi tutto può succedere”. L’allenatore tedesco chiude parlando delle condizioni di Angel Di Maria, costretto a uscire per infortunio e impalpabile nella notte di San Siro: “Temo sia un problema muscolare, valuteremo domani al ritorno a Lisbona”.