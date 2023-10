Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan: Pioli con i titolarissimi, la scelta su Adli

Le formazioni di Borussia-Dortmund-Milan, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le scelte di Terzic e Pioli

E’ tutto pronto per Borussia Dortmund-Milan. Il match del Signal Iduna Park, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, andrà in scena stasera, alle ore 21.00.

I rossoneri non possono sbagliare, dopo il pareggio all’esordio contro il Newcastle. Stefano Pioli, così, si affiderà ai titolarisismi, con Rafa Leao a guidare l’attacco. Il portoghese, nel 4-3-3, completerà il tridente con Olivier Giroud e Christian Pulisic. Anche in difesa giocheranno gli uomini di fiducia, con Davide Calabria, favorito su Alessandro Florenzi. Non ci sono dubbi, invece, su Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In porta chiaramente Mike Maignan.

A centrocampo, invece, Pioli ha gli uomini contati: Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic saranno out al pari di Ismael Bennacer. Le scelte sono praticamente obbligate con soli quattro giocatori a disposizione: a riposare sarà così Yacine Adli, che partita dalla panchina e sarà pronto a subentrare. Spazio, dunque, a Tommaso Pobega, insieme a Yunus Musah e Tiijani Reijnders

Il Borussia Dortmund di Terzic si affiderà ai suoi uomini migliori. Le attenzioni saranno chiaramente rivolte agli attaccanti, con Fullkrug riferimento in avanti. Occhi puntati soprattutto su Maleh e Reus. A guidare la difesa, invece, ci sarà Hummels.

Le formazioni di Borussia Dortmund-Milan

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini, Ozcan, Nmecha; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao.

Champions, Borussia-Milan-: dove vederla in tv e il calendario del Diavolo

Borussia Dortmund-Milan si giocherà stasera, mercoledì 4 ottobre 2023, al Signal Iduna Park di Dortmund, alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Amazon Prime Video. Si potrà così seguire il match attraverso l’app o direttamente sul sito internet.

Il Milan, dopo la partita contro i tedeschi, sarà chiamato a sfidare il Genoa, sabato prossimo, alle ore 20.45. Dopo la pausa, si tornerà in campo contro la Juventus il prossimo 22 ottobre