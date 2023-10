PAGELLE E TABELLINO CELTIC-LAZIO 1-2: Felipe Anderson, che disastro. Pedro ‘messia’

Pagelle e tabellino di Celtic-Lazio, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della Champions League 2023/24

CELTIC

Hart 6

Johnston 6

Phillips 6. Dal 62′ Carter-Vickers

Scales 6

Taylor 6

O’Riley 6

McGregor 5,5

Hatate 6 Dal 72′ Paulo Bernardo.

Yang 5,5. Dal 62′ Palma

Furuhashi 6,5. Dall’86’ Oh

Maeda 6,5

All.: Rodgers 6

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 6. Dall’84’ Marusic sv

Patric 6

Romagnoli 6

Hysaj 5

Kamada 5

Vecino 7

Luis Alberto 6 Dal 68′ Guendouzi 6

FLOP Felipe Anderson 4: da inizio stagione è sottotono, parecchio. Stasera per certi versi tocca il fondo. Sbaglia tutto quello che può sbagliare, anche di più. Molle in appoggio, in fase di copertura, non parte mai in profondità. Un disastro a livello tecnico, tattico e di atteggiamento. Forse un po’ di panchina prolungata gli farebbe bene. Dal 67′ Isaksen 5,5

Immobile 5,5 Dal 71′ Castellanos 6

Zaccagni 5,5. TOP Dall’84’ Pedro 7,5: in 10 minuti fa il triplo di quello che tutti gli altri attaccanti avevano fatto insieme. Un totem senza età, nonostante Sarri non gli stia dando lo spazio che merita. Un gol e tre punti di importanza incalcolabili. Per stasera, e non solo, fa risorgere la Lazio come un ‘messia’ calcistico. Non ce ne voglia Nessuno.

All.: Sarri 6

Celtic-Lazio 1-2, il tabellino

Marcatori: 12′ Furuhashi (C), 29′ Vecino (L), 90’+6 Pedro (L)

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Yang, Furuhashi, Maeda.

A disp.: Bain, Morrison, Ralston, Iwata, Paulo Bernardo, Turnbull, M. Johnston, Forrest, Palma, Oh.

All.: Rodgers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Magro, Marusic, Gila, Casale, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos.

All.: Sarri.