Milan, Pioli non si nasconde: “Ecco cosa ci è mancato”

Il Milan non va oltre lo 0-0 sul campo del Borussia Dortmund nella seconda partita della fase a gironi di Champions League

Ancora un pareggio a reti bianche per il Milan in Champions League. La squadra di Stefano Pioli non sfonda il muro giallonero e si porta a quota 2 punti nel girone di Champions League.

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, ha analizzato la prestazione del suo Milan dopo il pareggio a reti bianche maturato nella sfida di Champions League con il Borussia Dortmund. Un Milan incapace di trovare la via del gol per mancanza di efficacia negli ultimi metri, ma “nel primo tempo anche pulizia tecnica” ha dichiarato il tecnico rossonero.

Analizzando la prestazione dei suoi, Stefano Pioli ha ammesso: “Dopo le occasioni del secondo tempo sono state importanti e non essere riusciti a segnare ancora una volta in Champions è un peccato”.

Milan, le parole di Pioli dopo il pareggio col Borussia Dortmund

Sul “suo” Milan in ambito europeo, Pioli non ha dubbi: “È una squadra che cerca di portare avanti le sue idee, ma in Europa si gioca a ritmi più alti. Dobbiamo stare a quel livello lì e stasera lo abbiamo fatto. Ci hanno messo in difficoltà, ma nel secondo tempo siamo cresciuti ed è un peccato non aver sfruttato le occasioni che abbiamo creato”.

Nel primo tempo il Milan doveva pressare più alto: “Quella era la nostra intenzione. Abbiamo recuperato tanti palloni, ma li abbiamo gestiti male e gli abbiamo consentito di metterci in difficoltà. Dobbiamo dare meriti anche ai nostri avversari, ma poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo” ha concluso Pioli, elogiando comunque la prova offerta dalla sua squadra che tornerà a giocare in Champions League il prossimo 25 ottobre nella trasferta sul campo del Paris Saint-Germain dell’ex Gigio Donnarumma.