Leao fa due su due: la decisione dopo Borussia Dortmund-Milan

Era successo già contro il Newcastle, nel primo match di Champions League. Anche stasera è andata alla stessa maniera

Ancora un pareggio a reti bianche per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri anche stasera, contro il Borussia Dortmund, non sono riusciti a trovare la via del gol.

Partita decisamente diversa rispetto a quella contro il Newcastle, dove il Diavolo avrebbe meritato ampiamente la vittoria. Al Signal Iduna Park, il Milan ha diverse occasioni per segnare, ma il pareggio non può certo star stretto. Anche i tedeschi, infatti, hanno creato tanto dalle parti di Maignan, ma alla fine il risultato non cambio e la partita resta inchiodata sullo zero a zero.

Per la UEFA, però, il migliore in campo è un attaccante, ancora una volta Rafa Leao. Il portoghese, che ha ritirato il premio sul terreno di gioco non è apparso contento: è evidente che avrebbe sperato di lasciare il segno, riuscendo magari a portare a casa un risultato diverso.

Milan, Leao fa due su due: secondo volta migliore in campo per la Uefa

Rafa Leao, con il premio di migliore in campo conquistato stasera, fa così due su due. Anche contro il Newcastle, infatti, la Uefa aveva deciso di premiare il portoghese.

Una scelta, in quella occasione che fece tanto discutere. Una scelta che non trovò d’accordo nemmeno lo stesso Leao, che nel match di San Siro si era reso protagonista di un tacco sciagurato, che lo portò ad essere pesantemente criticato.