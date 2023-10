La Juve rompe gli indugi: anticipa Marotta e lo porta gratis a Torino

Possibile colpo a parametro zero della Juventus: Giuntoli in pole, il Dt bianconero vuole anticipare Marotta e l’Inter

La Juventus ci aveva provato nell’ultimo mercato estivo, senza però alla fine riuscire a sferrare l’assalto decisivo.

Stiamo parlando di Lucas Vazquez, seguito a lungo dalla dirigenza della Continassa in estate per completare la fascia destra di Massimiliano Allegri dopo l’arrivo sotto la Mole di Weah. Il tecnico bianconero non ha alternative di ruolo adesso su quella corsia e sta adattando nel ruolo McKennie, in attesa che il connazionale ex Lille si ambienti al meglio nella nuova avventura in Serie A e cresca di condizione. La Juventus perciò aveva cercato di portare alla corte di Allegri un altro esterno destro e nella lista della coppia Giuntoli-Manna figurava anche Vazquez del Real Madrid. L’esperto jolly dei ‘Blancos’ sembrava ai margini dello scacchiere di Ancelotti e sul punto di lasciare la capitale iberica per cercare di giocare con maggiore continuità.

Juventus in pole per Lucas Vazquez: niente rinnovo con il Real Madrid

A un anno dalla scadenza del contratto, inoltre, Vazquez si sarebbe potuto liberare per una cifra accessibile (poco sotto i 10 milioni di euro) per cambiare maglia e provare una nuova parentesi fuori dalla Liga.

Alla fine comunque il giocatore è rimasto da Ancelotti, considerando che viene ritenuto sempre un elemento prezioso dal tecnico di Reggiolo. Il classe ’91 però sta continuando a scendere in campo con il contagocce e, come scrive il portale ‘TodoFichajes’, non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid. Vazquez si libererebbe così a parametro zero e in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni ci sarebbe proprio la Juventus, intenzionata a tornare sotto per il duttile laterale nato a La Coruña. Attenzione inoltre sullo sfondo al possibile interesse dell’Inter per lo spagnolo, con Marotta sempre molto sensibile sul mercato agli svincolati di lusso come dimostra il recente affare che ha visto tra gli altri l’arrivo a Milano di Marcus Thuram.