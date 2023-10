“Il rigore per il Napoli è assurdo”: polemica dell’ex Juve

Ancora polemiche intorno al rigore assegnato al Napoli contro il Real Madrid: “Si vede chiaramente che colpisce prima il piede”

Il Napoli di Rudi Garcia ha avuto la sua prima grande notte di gala, ospitando il Real Madrid al Maradona per la sfida di Champions League. Nonostante la buona prestazione, i partenopei si sono dovuti arrendere alla classe dei giocatori di Carlo Ancelotti.

A sbloccare le marcature sono stati proprio i padroni di casa, con la zuccata di Ostigard, ma il dominio nella prima frazione di gara è stato quasi totalmente dei Galacticos. Essere arrivati all’intervallo solamente sul risultato di 2-1 per gli spagnoli è stato un colpo di fortuna per il Napoli, che lo ha sfruttato immediatamente nella ripresa. Appena sono rientrate in campo le squadre, infatti, i partenopei si sono conquistati il calcio di rigore che ha portato sul momentaneo 2-2 grazie alla trasformazione di Zielinski. La decisione dell’arbitro, però, non è stata accolta favorevolmente da tutti.

Chiellini contro la decisione dell’arbitro: “Il rigore dato al Napoli è assurdo”

Ai microfoni di Sky Sport, dopo le sfide di Champions League, è intervenuto anche Giorgio Chiellini: ex difensore della Juventus attualmente in forze al Los Angeles FC.

L’ex capitano bianconero ha analizzato in maniera critica la decisione dell’arbitro di assegnare il rigore al Napoli nella sfida contro il Real Madrid. “Secondo me ne abbiamo visti molto peggiori di rigori. Da difensore posso dire che è assurdo, sopratutto in una chiusura così”. Poi aggiunge anche: “Si vede chiaramente che il pallone colpisce prima il piede”. Insomma, Chiellini non è d’accordo sulla decisione di arbitro e VAR di assegnare il rigore al Napoli.

L’ex centrale della Nazionale ha anche spiegato quanto si sia modificato il ruolo del difensore in questi anni. “Rispetto a quando ho cominciato a giocare è cambiato tanto il modo di difendere. Ora bisogna accettare il fatto che ad ogni minimo tocco in area possono fischiarti il rigore contro”. Difendere nel 2023 è diventato sempre più difficile e se lo dice uno dei migliori interpreti del ruolo dell’ultimo decennio, va ascoltato.