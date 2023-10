Icardi in Serie A: il grande ritorno di Maurito è deciso

Un gol per stendere lo United in Champions e ristabilire il proprio nome in Europa, Icardi potrebbe ancora tornare utile in Serie A a più di un club

La notte di Champions League non ha visto protagoniste soltanto l’Inter e il Napoli nei rispettivi impegni della fase a gironi contro Benfica e Real Madrid, ma anche uno strepitoso Galatasaray trascinato dalla vecchia gloria nerazzurra Mauro Icardi.

Il centravanti non segnava nella massima competizione europea per club da quattro anni, quando l’11 dicembre dell’ormai lontano 2019 aveva messo a referto il proprio nome in uno strepitoso 5-0 rifilato dal Paris Saint-Germain proprio ai danni della formazione turca. Oltretutto, non si è trattato di un risveglio qualunque: l’argentino ha spezzato gli indugi di una partita scoppiettante contro il Manchester United con la rete definitiva del 2-3 in favore degli ospiti, nonostante avesse fallito poco prima un calcio di rigore prezioso per il successo della sua squadra.

Per il bomber si tratta dell’undicesimo centro stagionale. Numeri decisamente promettenti che stuzzicano nelle fantasie dei tanti nostalgici il rammarico di non aver più visto Icardi al suo stato di forma ideale per molto tempo. Senza contare che, dopo l’addio all’Inter di cui era fervente rappresentante in qualità di capitano, potrebbe ancora tornare utile a molte altre realtà della Serie A.

Icardi tra Juventus e Milan, mai dire mai al ritorno in Serie A

Prime fra tutte Juventus e Milan. Stando agli esiti dei sondaggi lanciati sulle piattaforme social di Calciomercato.it, Icardi ha macinato consensi (quasi il 50%) come potenziale acquisto di due formazioni che soprattutto nell’ultima sessione di mercato hanno dovuto fare i conti con diverse situazioni ambigue.

I bianconeri, come noto, erano con un piede sulla permanenza di Dusan Vlahovic e con l’altro sul profilo di Romelu Lukaku poi finito alla Roma. Quanto ai rossoneri, invece, restava da capire cosa ne sarebbe stato dell’erede di Olivier Giroud. Soprattutto dopo aver visto carburare lentamente, a passi felpati, il nuovo acquisto Noah Okafor. Chissà che in futuro una delle due possa tornare sui passi di un calciatore apparentemente dimenticato, proiettato ora sulla scena internazionale con risultati spesso intriganti.