Gasperini senza parole: recupero lampo, in campo già in Europa League

Recupero importantissimo per l’Atalanta di Gasperini che può contare sul giocatore nella delicata sfida di Europa League

La stagione dell’Atalanta è iniziata in maniera decisamente positiva; in campionato, nonostante le due sconfitte subite, i ragazzi di Gasperini sono ad un solo punto dal terzo posto. Contro la Juventus i bergamaschi hanno dimostrato di poter competere fino alla fine per qualificarsi alla prossima Champions League; arrivare quarti sembra essere l’obiettivo principale del club che, sotto la guida di Gasperini, è diventato una realtà importantissima del calcio italiano.

L’Atalanta, però, è impegnata anche in Europa League dove è arrivata una vittoria all’esordio: due a zero contro il Rakow e obiettivo passaggio del turno decisamente alla porta di Koopmeiners e compagni. Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la Dea è cambiata molto soprattutto dal punto di vista offensivo; sono andati via Zapata (ceduto al Torino) ma soprattutto Hojlund passato al Manchester United e autore di una doppietta in Champions contro il Galatasaray.

Per rinforzare il reparto offensivo sono arrivati El Bilal Touré, ancora fuori per un brutto infortunio e Scamacca; l’attaccante azzurro è stato uno dei protagonisti dell’ultimo mercato estivo dal momento che sul giocatore era forte l’interesse della Roma e dell’Inter. Alla fine l’Atalanta ha avuto la meglio regalando a Gasperini un centravanti di ottimo livello. Sul classe 1999, fermo a causa di una lesione, ci sono novità importanti.

Scamacca recupera dall’infortunio: a disposizione per l’Europa League

L’ultima partita disputata da Scamacca con la maglia dell’Atalanta è stata quella in casa con la Fiorentina; una sfida che ha visto sia la sconfitta dei bergamaschi sia l’infortunio del centravanti azzurro. Lesione di primo grado della coscia sinistra e out per le successive partite; l’attaccante ha saltato le sfide con il Rakow, il Cagliari, il Verona e la Juventus.

Assenza pesante in un reparto dove non ci sono molte alternative; Gasperini, però, può sorridere dal momento che l’infortunio è ormai alle spalle con Scamacca nuovamente a disposizione. Un recupero importante sia perché non si pensava potesse avvenire prima della sosta per le nazionali sia per Gasperini.

Il centravanti azzurro sarà a disposizione per il match di Europa League, il secondo del girone, in casa dello Sporting Lisbona; match complicato contro quella che sembra essere la principale pretendente alla conquista del primo posto. Ottenere un risultato positivo non sarà per nulla semplice; da questo punto di vista, poter contare su Scamacca può essere una soluzione in più all’interno dei novanta minuti.