Colpo di scena Roma-Sancho: contatti reali con il mister

L’esterno inglese è stato accostato alla formazione giallorossa nei giorni scorsi dopo la rottura con il Manchester United

Non è ancora rientrato in casa Manchester United il caso esploso all’interno dello spogliatoio dopo la rottura con Jadon Sancho. La lite andata in scena nelle scorse settimane tra l’esterno inglese e il tecnico Erik ten Hag aveva infatti portato il club ad intraprendere sanzioni disciplinari nei confronti del calciatore.

Ad oggi, l’ipotesi più probabile è che le parti possano dirsi addio il prossimo gennaio. In questo scenario, tra l’altro, era stato fatto il nome della Roma come possibile destinazione invernale per Sancho. Il club giallorosso avrebbe bisogno di un attaccante dalla rapidità e dalla tecnica dell’inglese per comporre un tridente da sogno al fianco di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Operazione che, per ragioni economiche, i Friedkin potrebbero condurre a determinate condizioni, sperando in un’apertura da parte del Manchester United al prestito secco sino al giugno 2024 con ingaggio interamente pagato sempre dai ‘Red Devils’.

Trattativa che appare dunque in salita, nonostante la primissima apertura da parte del calciatore alla formazione allenata da José Mourinho. La Roma dovrà fare leva soprattutto sulla volontà del ragazzo di lasciare Manchester e sul malcontento espresso dallo stesso club inglese nei confronti dell’attaccante durante le ultime settimane. A rovinare però i piani della società giallorossa potrebbe essere una ‘nuova’ contendente sul mercato.

Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund ‘richiama’ Sancho

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, il Borussia Dortmund avrebbe intenzione di riportare Jadon Sancho in Bundesliga.

Operazione che anche in questo caso verrebbe basata su un prestito di sei mesi, con la possibilità di trattare una cifra per il riscatto a fine stagione. La stessa fonte riporta che negli ultimi giorni l’esterno del Manchester United ha intrattenuto dei contatti regolari con Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund. Tra i due c’è grande stima e la consapevolezza di poter lavorare insieme tra pochi mesi. Sancho sarebbe ben lieto di tornare nel club che lo ha lanciato, a patto di poter riacquisire lo spazio perduto in Inghilterra.