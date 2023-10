Caso Ronaldo, Juventus avvisata: “Non conviene farlo: ecco perché”

Sulla situazione Cristiano Ronaldo-Juventus è intervenuto Giovanni Capuano che, ai microfoni di TV PLAY, ha esternato il suo punto di vista

Sono tante le questione ancora aperte in casa Juventus. Dal risultato delle controanalisi di Pogba al CDA bianconero che fornirà un quadro più completo dell’andamento dell’ultimo semestre per passare ai risultati sul campo della compagine di Allegri e non solo.

A tenere banco, infatti, è anche il tema riguardante la diatriba con Cristiano Ronaldo il merito al congelamento e al differimento di alcune mensilità in tempo di Covid. Come è noto, il campione portoghese è ritornato a bussare alla porta della Juventus per chiedere i 20 milioni di euro che, a suo dire, gli spetterebbero. Sono diverse le udienze andate in scena negli ultimi giorni che, però, non hanno contribuito a chiudere definitivamente la ‘partita’. Difficile ipotizzare se e quando si riuscirà a trovare una quadra definitiva. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Giovanni Capuano.

Juventus, caos Cristiano Ronaldo: “L’arbitrato è la soluzione migliore”

Ecco quanto riferito da Capuano sul caso Ronaldo-Juventus: “Innanzitutto bisognerà stabilire se la questione si chiuderà con un nulla di fatto o se si dovrà pagare una parte o l’intera cifra richiesta da CR7.”

Capuano ha poi continuato: “Non riesco ad immaginare nella testa dei legali della Juventus il punto di caduta funzionale. Una causa davanti al tribunale del lavoro non è il massimo per una società, anche perché spesso l’approccio è tendenzialmente quello di accogliere le istanze dei lavorato.” Da qui la chiosa definitiva del suo pensiero: “L’arbitrato è la soluzione migliore per la Juventus, non conviene arrivare in tribunale. I conti del club sono disastrosi, a prescindere, a prescindere da questi 19 milioni di euro da dare o non dare a Ronaldo. Alla Juve servirà più di un’estate per rivedere equilibrio nei conti.”