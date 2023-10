Ansu Fati in Serie A, completano il tris: affare da 40 milioni di euro

Dalla Catalogna arriva l’indiscrezione legata al futuro di Ansu Fati: scenario a sorpresa, ecco cosa potrebbe accadere.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato non sia alle porte, gli spifferi sui nuovi possibili affari continuano a calamitare attenzioni mediatiche crescenti. A tal fine, occhio soprattutto alle voci riguardanti le big di Serie A.

In questo primo scorcio di stagione, ad esempio, il Milan ha evidenziato una crescita importante sotto tanti punti di vista. Il miglioramento della cerniera di centrocampo e delle corsie esterne è sotto l’occhio di tutti. Stefano Pioli, in tempi relativamente brevi, è riuscito a trovare quell’alchimia tattica grazie alla quale i rossoneri sono in testa alla Serie A in coabitazione con l’Inter.

Difficile che si decida di avallare un extra budget per il mercato invernale. Più probabile – e questa sarà la traccia da monitorare con più attenzione – che si possano creare occasioni interessanti in estate per puntellare l’organico di Pioli. A tal fine l’ultima indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra chiama in causa proprio i rossoneri. Secondo quanto riferito da ‘El Nacional’, infatti, anche il Milan sarebbe tra i club interessati ad Ansu Fati, approdato al Brighton con la formula del prestito per trovare quella continuità di rendimento e di prestazioni che era mancata al Barcellona.

Ansu Fati-Milan, occasione a sorpresa: le ultime dalla Catalogna

L’avventura di Ansi Fati al Brighton, però, non è partita nel migliore dei modi. Fino a questo momento De Zerbi ha deciso di concedergli circa 250 minuti complessivi, peraltro impreziositi da una rete in Premier League. Qualora non arrivasse la svolta tanto attesa, è difficile che il club inglese possa decidere di intavolare una trattativa con il Barcellona per l’acquisto a titolo definitivo.

Ecco perché l’intreccio potrebbe clamorosamente favorire il Milan. Secondo quanto riferito, infatti, i rossoneri sarebbero tra i tre club interessati all’acquisto di Ansu Fati, oggetto del desiderio anche di West Ham e Siviglia. Legato ai catalani da un contratto in scadenza nel 2027, indipendentemente dalla sua permanenza o meno al Brighton, un ritorno definitivo di Ansu Fati in blaugrana è da escludere. Il Barça, infatti, sarebbe già alla ricerca di nuovi acquirenti per il gioiello classe ‘2002, dalla cui cessione spera di ricavare un tesoretto importante da reinvestire per sistemare le zone del campo scoperte. La valutazione che il Barcellona fa di Ansu Fati si attesta sui 30/40 milioni di euro, cifra sicuramente inferiore rispetto a quelle circolate nei mesi scorsi. Staremo a vedere cosa succederà.