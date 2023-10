UFFICIALE, gara Champions annullata: si va verso lo 0-3 a tavolino

Ufficiale, annullata la partita di Champions! Il motivo è incredibile, si va verso lo 0-3 a tavolino, cosa sta succedendo

Torna la Champions League per la seconda giornata della fase a gironi prima della sosta per le Nazionali. Questa sera scenderanno in campo Inter e Napoli, rispettivamente contro Benfica e Real Madrid.

Domani, invece, saranno di scena Milan e Lazio. Nel frattempo, è in corso anche la Champions League asiatica, che vede impegnate anche le big dell’Arabia Saudita. Ieri è sceso in campo l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e avrebbe dovuto giocare anche l’Al-Ittihad di Benzema e Kante.

Tuttavia, il match è stato annullato a pochi minuti dal fischio d’inizio. La partita era in programma sul campo del Sepahan, in Iran.

Arabia Saudita, l’Al-Ittihad di Benzema si rifiuta di giocare: annullato il match di Champions

A pochi istanti dall’inizio della gara, con 60mila presenti allo stadio, la formazione saudita allenata da Nuno Espirito Santo si è rifiutata di scendere in campo, stando alle prime ricostruzioni per motivi politici.

The #ACL match between 🇮🇷 Sepahan FC and 🇸🇦 Al Ittihad scheduled to take place at the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan has been cancelled due to unanticipated and unforeseen circumstances! READ: https://t.co/ywDuesHsoq pic.twitter.com/pnF7LJ1V9Z — #ACL (@TheAFCCL) October 2, 2023

L’Al-Ittihad si sarebbe rifiutato di giocare in Iran a causa della presenza in campo del busto di Qassem Soleimani, vicino alle due panchine. L’ex generale iraniano, assassinato nel gennaio 2020, è stato più volte definito come la “persona più operativa e potente del Medio Oriente”. L’Asian Champions League, tramite i suoi canali ufficiali, ha annunciato l’annullamento del match, possibile ora il 3-0 a tavolino ai danni di Benzema e compagni. Si attendono le decisioni ufficiali.