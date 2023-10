Scelto il bomber dalla Champions: dal Bayern alla Serie A

Torna in campo la Champions League con le gare della seconda giornata della fase a gironi. L’esito del sondaggio di Calciomercato.it sui giovani talenti in ottica Serie A

Archiviata la settima giornata di Serie A che si è conclusa con le ultime gare di ieri è già tempo di tornare in campo col secondo turno della fase a gironi di Champions League.

Tra stasera e domani sono quattro le italiane coinvolte, con Napoli e Inter che hanno affrontato oggi Real Madrid e Benfica, mentre domani sarà la volta di Milan e Lazio rispettivamente contro Borussia Dortmund e Celtic. Intanto la Champions League può essere anche una bella occasione per ammirare i migliori talenti in giro per l’Europa, che stanno provando a farsi largo nel calcio mondiale.

Calciomercato, torna la Champions: da Tel a Garnacho il talento per la Serie A

Tematiche quelle di campo che possono anche intrecciarsi col calciomercato. A tal proposito sono tanti gli attaccanti under-21 dal grande talento in campo questa sera, motivo per cui nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it su Twitter abbiamo chiesto chi tra loro vorreste vedere in Serie A.

Tra quattro profili di enorme valore e livello a spuntarla col 37,5% delle preferenze è stato Tel del Bayern Monaco, giovanissimo bomber che si sta facendo largo piano piano alle spalle di un mostro sacro del ruolo come Kane.

A seguire c’è Wahi del Lens col 25%, mentre a chiudere il quadro appaiati nei voti ci sono Konate del Salisburgo e soprattutto Garnacho dello United, del quale si parla benissimo già da oltre un anno.

Ecco l’esito del sondaggio sui talenti Champions proposto da Calciomercato.it su Twitter: