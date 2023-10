Maignan, futuro nel top club: il Milan trema

Il top club pronto all’assalto di Maignan, il Milan è già avvisato. L’indiscrezione di mercato e gli aggiornamenti

È subito rientrato l’allarme Maignan in casa Milan. Lo stop del portiere francese è stato relativamente breve, l’estremo difensore è già tornato in campo con la Lazio ed è pronto per la sfida di Champions al Borussia Dortmund.

Nel frattempo, però, il giocatore sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato, in vista della sessione invernale ma nel suo caso soprattutto della prossima estate. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il Chelsea è in agguato per il titolarissimo di Pioli.

“Certamente stiamo già lavorando sul mercato, ma stiamo lavorando anche sul recupero degli infortunati, come Nkunku, che ci aiuteranno a segnare più gol e ad essere più solidi”, ha annunciato Pochettino negli scorsi giorni. La dirigenza dei ‘Blues’ è già attiva in vista delle prossime sessioni di mercato, il Milan è avvisato.

Calciomercato Milan, il Chelsea piomba su Maignan: l’indiscrezione

Come riferito dal portale spagnolo, il club inglese punta a rinforzare anche la porta e in cima alla lista c’è il portiere rossonero e della Nazionale francese.

Il 28enne è legato al Milan fino al 2026, ma si sta già parlando di possibile rinnovo e di un importante adeguamento dell’ingaggio. Il club rossonero vuole blindare ulteriormente Maignan e non fa sconti: per portarlo via da Milano serviranno almeno 50-60 milioni di euro. Il Chelsea è dunque avvisato.