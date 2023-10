L’Inter sfida il Benfica con un occhio sul mercato: ecco i potenziali nuovi obiettivi

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Benfica di Schmidt in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Giornata fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi che, a San Siro, sfida il Benfica di Schmidt in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, reduci dal pareggio in extremis contro la Real Sociedad nella prima sfida del raggruppamento, cercano ora i tre punti che potrebbero essere fondamentali in chiave qualificazione contro la squadra portoghese.

Le due compagini tornano a sfidarsi dopo i quarti di finale della scorsa stagione con il Benfica che avrà in campo, sia nei titolari che nelle riserve, una serie di giocatori potenzialmente molto interessante in vista delle prossime finestre di calciomercato. A partire dal centrocampo dove campeggia stabilmente il profilo di Fredrik Aursnes, mezz’ala tuttofare dei portoghesi, in grado di svariare su tutte le posizioni della linea mediana. La sua valutazione parte da circa 20 milioni di euro considerando anche il Benfica una bottega decisamente cara dalla quale andare ad attingere.

L’Inter può pescare dal Benfica: ecco tutti i profili

Non solo Aursnes, in casa Benfica sono diversi i giocatori meritevoli di una certa attenzione. Basti pensare ai due giovanissimi attaccanti dei lusitani: Tengstedt e Musa. Il primo 2000 e il secondo 1998 sono due profili decisamente interessanti soprattutto per un reparto offensivo come quello dell’Inter decisamente deficitario visti i contratti a breve scadenza con Arnautovic, già pesantemente infortunato, e Alexis Sanchez, soluzione tampone dell’ultima finestra di calciomercato.

Attenzione poi anche al nome, per la fascia destra, di Alexander Bah, classe 1997, che ha raggiunto finalmente la giusta maturazione per fare il salto in un club di un altro campionato.