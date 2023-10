In Serie A brilla la stella di Orsolini: il suo futuro può essere in un top club

Una tripletta da urlo quella di Riccardo Orsolini con la maglia del Bologna che fa riaccendere le voci di calciomercato in merito al suo futuro: ecco le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

La giornata di Serie A che si è appena conclusa ci ha consegnato diversi verdetti molto interessanti.

L’Inter e il Milan continuano a volare in vetta alla classifica, il tutto senza subire reti, mentre la Juventus di Massimiliano Allegri arranca a livello di gioco e produzione e contro l’Atalanta è soltanto un tiepido e flebile 0-0. Nelle parti inferiori della classifica poi ci sono diverse novità, una su tutte quella legata a Riccardo Orsolini. L’ala destra del Bologna di Thiago Motta si è resa protagonista di una prestazione incredibile in casa contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli mettendo a segno addirittura una pesantissima tripletta. Tre gol che sono valsi altrettanti punti per i felsinei e che rilanciano il nome di Orsolini anche in sede di calciomercato, sia in vista della finestra dei trasferimenti di gennaio che in quella della prossima estate.

Brilla la stella di Orsolini: ecco il suo futuro

Riccardo Orsolini, il cui contratto con il Bologna scade nel 2027, è senza dubbio uno dei giocatori italiani di maggior rilievo del nostro campionato. Il classe 1997, nativo di Ascoli Piceno, si sta confermando annata dopo annata come una vera e propria garanzia sulla fascia destra. Una sorta di Berardi ‘in miniatura’ che potrebbe far gola ai top club di Serie A, due su tutti: la Juventus ed il Milan.

I bianconeri, sulle tracce proprio della stella del Sassuolo, potrebbero anche virare sul giocatore del Bologna. Discorso differente per il Milan che, prima di pensare a Orsolini, dovrà valutare con attenzione le prestazioni e la continuità di Pulisic e Chukwueze, le nuove ali a disposizione di Stefano Pioli.