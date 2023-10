Ha fallito in Germania, ora se lo contendono Inter e Napoli

In Bundesliga ha fallito, ma piace molto ad Inter e Napoli che lo osservano con grande attenzione

Un’avventura non fortunata in Germania, ma un ritorno in Europa che potrebbe concretizzarsi con l’approdo in Italia. Il nome di Paulinho piace alla Serie A e in particolare a Napoli ed Inter.

Classe 2000, impiegato principalmente come ala sinistra ma in grado di giostrare su tutto il fronte offensivo, Paulinho è un giocatore estremamente rapido, molto bravo tecnicamente e destro di piede. Cresciuto nelle giovanili del Vasco da Gama, Paulinho è approdato giovanissimo in Europa. Il Bayer Leverkusen lo ha acquistato dal club di Rio nell’aprile 2018 per 20 milioni di euro e nella sessione estiva di calciomercato volò in Germania.

Calciomercato Inter e Napoli su Paulinho dell’Atletico Mineiro

All’inizio di quest’anno, Paulinho è tornato in Brasile per accasarsi in prestito all’Atletico Mineiro. In estate è diventato un calciatore bianconero a titolo definitivo, siglando un contratto valido sino al 31 dicembre 2026.

Questo però non sembra spaventare Inter e Napoli, che paiono pronte a voler dare una nuova chance europea al giovane attaccante brasiliano. Come infatti riferisce il giornalista Ekrem Konur, nerazzurri e partenopei sono infatti molto vigili e seguono con grande attenzione i progressi del classe 2000. L’interesse da parte di Inter e Napoli, sottolinea il giornalista di ‘Daily Mercato’. Certo l’affare, ora che Paulinho ha siglato un nuovo contratto con il club di Belo Horizonte non è affatto semplice, anche perché il giocatore non è in possesso di passaporto comunitario. Sarà importante capire anche a quanto ammonterà la richiesta della società brasiliana, una delle più ricche del campionato verdeoro.

Da capire quale potrà essere la sua collocazione sia sotto Inzaghi che sotto Garcia. Mentre in azzurro potrebbe essere una vera e propria alternativa a Kvaratskhelia, in nerazzurro potrebbe trovare una collocazione diversa, magari da seconda punta agendo tra il centrocampo e il terminale offensivo.