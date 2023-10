Dal Real Madrid alla Juve, Ancelotti ‘alleato’ di Allegri

Giuntoli torna sulle tracce del talento che per l’allenatore del Madrid non è intoccabile. La volontà di Perez e la presenza del Liverpool

Il punto debole della Juventus di oggi è lo stesso di quella di ieri, il centrocampo. Solo un Pogba, per ora e forse per sempre uscita di scena, almeno al cinquanta per cento del suo livello avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della mediana di Allegri.

A questo punto l’unica ‘speranza’ torna ad essere il calciomercato. Non a caso si parla di movimenti di Giuntoli in direzione Francia, Nizza per la precisione dove gioca Kehphren Thuram. Ma più vicino, a 185 km, c’è Koopmeiners, un altro che al Dt bianconero piace moltissimo. Dalla Spagna, poi, si registra una indiscrezione che chiama in causa addirittura il Real.

Stando a ‘Elgoldigital’, il club targato Exor è di nuovo sulle tracce di Aurelien Tchouameni, 23enne francese che il Madrid ha pagato la bellezza di 80 milioni più bonus nemmeno un anno e mezzo fa. Con Ancelotti, però, il classe 2000 esploso al Monaco sta faticando ad imporsi.

Per il tecnico emiliano, in scadenza nel 2024 e promesso sposo del Brasile, il numero 18 non è un intoccabile. Tra i due il feeling non sarebbe eccelso, la medesima fonte sostiene che il centrocampista non abbia preso affatto bene l’esclusione dal derby con l’Atletico perso 3-1 dalle ‘Merengues’.

Calciomercato Juventus, Tchouameni fuori portata: Liverpool in pole ma Perez non vuole cederlo

A Valdebebas dall’estate 2022, Tchouameni ha fin qui collezionato 59 presenze con la maglia del Real. Alto quasi un metro e novanta, è un mediano che alla grande fisicità abbina un’ottima qualità. Uno dei sui pregi è, forse, la conclusione da fuori.

Va detto che per la Juventus attuale, impegnata in un ridimensionamento dei costi, rappresenta un obiettivo fuori dalla portata. Al contrario per il Liverpool, secondo ‘Elgoldigital’ oggi in pole per il suo cartellino, anche se Perez non sembra proprio intenzionato a darlo via. A meno, ovviamente, di una proposta irrinunciabile, perché pure a Madrid non esistono calciatori incedibili.