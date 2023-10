Che fine ha fatto Domenech? Dopo il 2006, ecco cosa fa oggi

Raymond Domenech è un allenatore piuttosto conosciuto anche in Italia oltre che in Francia. Dopo il Mondiale 2006 è stato ancora nel calcio?

Chi ha seguito la finale del Mondiale del 2006 tra Italia e Francia probabilmente non ricorderà soltanto alcuni momenti iconici quali ad esempio la testata di Zidane a Materazzi o il gol vittoria di Grosso, che consegnò il quarto titolo iridato agli Azzurri dopo una partita tesissima e terminata ai calci di rigore. In quella gara ci sono alcuni volti che sono rimasti impressi nella memoria dei più, ed anche nella panchina francese ci sono figure di cui oggi non pochi tifosi italiani si ricordano.

Uno tra tutti il Ct Raymond Domenech. Alla guida della nazionale transalpina dell’epoca, che annoverava talenti come Trezeguet e Ribery, c’era un allenatore con un lungo passato alla guida di club – ma soprattutto di selezioni francesi. Domenech infatti sedette in panchina dell’Under 21 francese dal 1993 al 2004 e poi guidò la nazionale maggiore dal 2004 al 2010. Quest’ultimo non fu un periodo ricco di successi, in verità, essendosi peraltro concluso nella rassegna iridata in Sudafrica con molte tensioni negli spogliatoi tra i giocatori e lo stesso Domenech. Dopo l’eliminazione ai gironi nel Mondiale 2010, non sorprese così la scelta della Federcalcio francese di sostituirlo in panchina con Laurent Blanc.

Domenech chiuse in modo non ‘morbido’ la sua esperienza con la nazionale francese, ma non si separò in modo definitivo dallo sport con cui era rimasto a contatto anche dopo la fine della carriera di calciatore.

Oggi l’eccentrico allenatore fa parte della lista degli svincolati: è pronto a firmare per un nuovo incarico oppure no? C’è qualcosa che bolle in pentola? E qual è stata la sua ultima esperienza in panchina? La sintetica scheda che segue, risponderà a queste domande.

Raymond Domenech, l’ultima esperienza sulla panchina del Nantes

Originario di Lione, il classe 1952 Raymond Domenech, dopo l’avventura conclusasi malissimo con la nazionale francese e con la Federcalcio locale – che scelse di fatto di allontanarlo – ha avuto recentemente una nuova esperienza alla guida di una squadra.

Infatti, a dieci anni di distanza dall’ultimo incarico, proprio quello alla guida della selezione francese, Domenech ha potuto cimentarsi di nuovo nel ruolo di allenatore, attività che iniziò a svolgere nel lontano 1985 guidando il club transalpino del Mulhouse. A fine 2020, in virtù di una deroga assegnatagli dalla FFF (la Federcalcio francese), fu infatti ingaggiato come nuovo mister dal Nantes, club della Ligue 1.

In particolare si trattò della cd. deroga Ranieri ovvero della possibilità che si dà ad un over 65 di allenare in Ligue1. Il nome deriva dal fatto che originariamente fu assegnata a Claudio Ranieri, quando nel 2017 fu in grado di guidare proprio la squadra del Nantes – nonostante i sopraggiunti limiti anagrafici.

Domenech era stato scelto dalla società calcistica locale per sedere sulla panchina del Nantes fino alla fine della stagione 2020/2021, ma i numeri furono subito negativi. Infatti a metà febbraio 2021, quindi dopo meno di due mesi dal suo ingaggio, il tecnico fu esonerato dalla dirigenza del Nantes per i risultati non soddisfacenti sotto la sua gestione. 4 punti in 7 gare di campionato sintetizzavano infatti l’impatto non positivo del tecnico di Lione. Vero è però che il Nantes al suo arrivo era quintultimo in classifica con 15 punti in 17 partite del massimo torneo nazionale.

Cosa fa oggi Raymond Domenech?

L’ex allenatore della nazionale francese non è di certo una persona che, almeno nell’ambiente calcistico, passa inosservata. Di aneddoti e situazioni impreviste che lo hanno visto protagonista, ve ne sono diverse e Raymond Domenech, in verità, non ha mai riscosso enorme popolarità o simpatia in Francia, nonostante abbia allenato a lungo le selezioni calcistiche del suo paese. Ecco perché negli ultimi anni è rimasto un po’ fuori dai radar e dopo l’esperienza con i Bleus c’è stata soltanto quella al Nantes nella stagione 2020/2021.

Al momento Raymond Domenech è un allenatore svincolato, ma considerata l’età anagrafica e le ultime esperienze dal finale amaro, non è affatto improbabile ritenere che quella al Nantes sia stata la sua ultima avventura nel calcio professionistico in veste di mister. News su possibili interessamenti di club francesi o stranieri nei suoi confronti non ve ne sono, ma il tecnico non sì è ritirato del tutto a vita privata: talvolta viene infatti raggiunto dai giornalisti per esprimere commenti su fatti di rilievo calcistico, che fornisce con il suo consueto stile eccentrico e poco diplomatico.