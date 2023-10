‘Bufera’ Allegri, attacco frontale ad Adani

“Detto da uno che si è spacciato per martire del libero pensiero”: il direttore tuona su Twitter dopo le ennesime critiche feroci dell’ex difensore al tecnico della Juventus

Nell’ultima diretta della ‘Bobo Tv’, Lele Adani ha nuovamente attaccato Massimiliano Allegri: “Cari tifosi della Juventus, in questo momento tifare una squadra piccola e non per il valore della rosa. Allegri è quello con meno colpe: ha capito tutti – ha esordito in maniera sarcastica, prima di affondare il colpo, l’ex difensore e attuale opinionista di ‘Rai Sport’ – Lui è una persona collocata perfettamente in Italia: ottiene tutto, dando niente. Non si sforza, prendendovi per il c..o”.

Il nuovo round di Adani contro Allegri, che si sviluppa dopo il deludentissimo pareggio della Juve in casa dell’Atalanta, prosegue poi con queste parole: “Vi fa credere che la Juventus contro l’Atalanta deve fare tutta la partita nella propria metà campo e voi ci credete. L’Avvocato Agnelli non avrebbe mai consentito di far passare come positivo un pareggio a Bergamo per scelta”.

Le parole di Adani, ovviamente, hanno fatto il giro del web generando un mare di polemiche. E di critiche. Non poche, anzi, quelle contro lo stesso opinionista, che contro l’allenatore bianconero ha il dente avvelenato fin dai tempi della sua prima esperienza sulla panchina juventina. Famosa la lite in tv dopo un Juve-Inter.

Juventus, Ravezzani contro Adani per l’attacco ad Allegri: “In Rai a prendere soldi”

Adani ha una visione del calcio totalmente differente da quella di Allegri, che ha attaccato tante volte nel corso di questi anni attraverso la ‘Bobo Tv’ e non solo. L’ultimo, parliamo delle scorse ore, non è andato giù al direttore di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani.

Su Twitter, Ravezzani quasi si è ‘travestito’ da Allegri – che in tutti questi anni non ha mai davvero replicato alle feroci critiche dell’opinionista – andando alla carica del personaggio di spicco della ‘Bobo Tv’.

A proposito, appunto, delle ultime dichiarazioni di Adani, in particolare questa frase (“Allegri è la persona più perfettamente collocata in questo paese”), Ravezzani ha scritto quanto segue: “Detto da uno che si è spacciato per martire del libero pensiero e poi è andato in Rai a prendere soldi…“.