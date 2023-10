Ancelotti sogna, il Napoli trema: “Gli piace tantissimo”

Il Napoli attende il Real Madrid in Champions League: tra gli osservati speciali il centravanti azzurro Victor Osimhen

Il Napoli attende il Real Madrid per la seconda gara della fase a gironi di Champions League. Un match emozionante contro una grande d’Europa, che segna per la prima volta il ritorno di Carlo Ancelotti nel capoluogo campano.

Un match che sa di rivincita per il tecnico emiliano, un match che sa di banco di prova per gli azzurri di Rudi Garcia. Tra gli osservati speciali e tra gli uomini più attesi c’è certamente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato al centro di un caso, ma è stato lui stesso a smorzare le polemiche attraverso un messaggio pubblicato sui social. E Osimhen sarà tra gli osservati speciali anche in chiave mercato. Il giornalista di ‘Relevo’ Sergio Santos ha parlato proprio dell’interesse nei confronti del centravanti da parte dei ‘Blancos’.

Santos su Osimhen: “Piace tantissimo ad Ancelotti, ma l’obiettivo è Mbappe”

Santos, intervenuto in diretta a TvPlay, ha parlato del grande interesse del Real Madrid nei confronti di Osimhen.

“Osimhen piace tantissimo ad Ancelotti ma la priorità per il Real Madrid è Mbappe, solo se dovesse saltare il suo arrivo allora si aprirebbero altre piste. Ma per il momento l’unico nome è quello del francese” ha affermato il giornalista spagnolo. Priorità dunque all’attaccante del Psg, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla capitale francese.

Santos ha parlato anche di quelli che potrà essere la formazione dei ‘Blancos’: “Kroos e Modric fuori? La loro assenza a centrocampo può sorprendere in Italia, ma nelle grandi partite sono sempre rimasti fuori tranne nella gara contro l’Atletico Madrid e lì non è andata bene. Bellingham? Nessuno si aspettava un Bellingham così. Solitamente gli inglesi hanno bisogno di tempo. Soprattutto in zona gol, non ha mai segnato così tanto. Bisogna vedere quanto tempo reggerà su questi ritmi, perché le pressioni a Madrid sono tante e la stagione è molto lunga”.