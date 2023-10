Accuse e risposta UFFICIALE prima di Napoli-Real: “Arbitri corrotti”

Bufera attorno al club dopo le accuse di corruzione nei confronti degli arbitri: diramato un comunicato ufficiale

Il Real Madrid non ci sta. Impegnato questa sera al Maradona contro il Napoli, il club spagnolo è nel frattempo al centro di vicende extra-calcistiche, con gravi accuse rivolte al presidente Florentino Perez.

A muoverle è José Manuel Villarejo, imprenditore spagnolo, ex commissario del Corpo Nazionale di Polizia, in passato accusato di corruzione e riciclaggio di denaro. Villarejo è intervenuto all’emittente catalana ‘Rac1’ e ha denunciato Florentino Perez di corruzione nei confronti degli arbitri. “Perez è un intoccabile – ha detto – Per questo non gli hanno fatto nulla. Ha corrotto gli arbitri prima del Barcellona e chiunque osi denunciarlo sarebbe un suicida”.

Villarejo ha raccontato poi un aneddoto riguardante Alfredo Perez Rubalcaba, ex segretario del partito Socialista Operaio spagnolo, deceduto nel 2019: “Lo sfortunato Rubalcaba, che era tifoso del Real Madrid, mi ha detto di non pensare nemmeno di andare al palco del Madrid perché è uno studio televisivo formidabile”.

Real Madrid, risposta UFFICIALE alle accuse di corruzione

Accuse forti, anche se la risposta da parte del club madrileno non si è fatta attendere, con il Real Madrid che ha deciso di diramare un comunicato ufficiale.

“Il presidente del Real Madrid CF, Florentino Perez, ha ordinato l’immediata presentazione della corrispondente azione giudiziaria contro l’ex commissario Villarejo per le false accuse mosse alla radio catalana Rac1” il comunicato emesso dalla società iberica, che ha quindi deciso di agire per vie legali nei confronti di Villarejo.

Una polemica rovente, che rischia di destabilizzare la squadra di Ancelotti, impegnata questa sera nell’importantissimo match contro il Napoli valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Real che dovrà essere quindi bravo a non farsi distrarre da queste polemiche e restare concentrato su quella che sarà la sfida del Maradona.