A Milanello il clima è da stadio: c’è Jovic, Pioli sceglie il centrocampo

Il Milan si sta allenando a Carnago prima della partenza per Dortmund, per la seconda giornata di Champions

È giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Borussia Dortmund per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Sarà vietato sbagliare dopo il pareggio contro il Newcastle. Un ulteriore passo falso rischierebbe davvero di complicare tutto.

In mattinata, Thiaw e compagni sono tornati ad allenarsi a Milanello, prima della partenza per la Germania. Sul campo di allenamento non c’erano chiaramente né Rade Krunic né Ruben Loftus-Cheek, entrambi out, così come Pierre Kalulu e Ismael Bennacer.

Non ci sono altre sorprese. Il resto della rosa, compreso Luka Jovic, si sta allenando agli ordini di mister Pioli. Un Pioli pronto ad affidarsi ai titolarissimi per provare ad imporsi al Signal Iduna Park.

Torna così Malick Thiaw a giocare dal primo minuto nella sua Germania. Al suo fianco chiaramente Fikayo Tomori. Nella difesa a quattro, davanti a Mike Maignan, ci sarà spazio anche per Theo Hernandez e uno tra Alessandro Florenzi e Davide Calabria, con l’ex Roma in vantaggio.

Milan, emergenza per Pioli: uomini contati a centrocampo

A centrocampo, uomini contati per Stefano Pioli, che come detto non avrà Rubén Loftus-Cheek, che ha accusato un problema alla zona pubo-addominale.

Non ci saranno chiaramente Krunic e Bennacer. In mezzo al campo sono sicuri del posto Tiijani Reijnders e Yunus Musah, pronti ad affiancare Tommaso Pobega. L’italiano, titolare già contro il Newcastle, farà rifiatare Yacine Adli, l’uomo del momento, che potrà comunque subentrare a partita in corso. In avanti spazio al tridente che dà più garanzie a Pioli, Pulisic, Giroud e Leao.

Curiosità, l’allenamento a Milanello si sta svolgendo, accompagnato dall’audio dei cori da stadio del Borussia Dortmund. Pioli e i suoi uomini preparano anche così la trasferta in Germania.