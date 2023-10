Orsolini, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante del Bologna: il retroscena che nessuno conosce

Orsolini è l’attaccante del Bologna; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’esterno offensivo rossoblù

Il Bologna ha come obiettivo quello di vivere un campionato positivo e di lottare per un posto nella prossima Conference League. Thiago Motta ha una rosa di buon livello e, grazie all’idea di calcio del tecnico, può levarsi grandi soddisfazioni all’interno del massimo campionato italiano.

Una squadra con una precisa idea di calcio e con la voglia, come dimostrato contro la Juventus, di fare la partita indipendentemente dall’avversario. In un calcio come quello di Thiago Motta un giocatore fondamentale è sicuramente Orsolini; la sua tecnica e la capacità di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria può risultare determinante nell’arco della stagione dei rossoblù.

Come ha giocato Orsolini l’ultima partita: Bologna Empoli

L’ultima partita di campionato ha visto il Bologna imporsi tre a zero sull’Empoli; successo importante considerando come la vittoria mancasse dal due settembre quando i ragazzi di Thiago Motta si imposero due a uno sul Cagliari. Da quel momento tre pareggi consecutivi senza segnare neanche un gol.

Il problema realizzativo è stato risolto da Orsolini; l’attaccante rossoblù, dopo le difficoltà iniziali, è tornato ad essere determinante e a far valere tutto il proprio valore. Tripletta realizzata con il primo gol ad evidenziare tutte le qualità di chi può essere il trascinatore di questa squadra.

La sensazione, vedendo la partita, è quella di un giocatore che aveva solamente bisogno di sbloccarsi; i primi gol sono arrivati e ora Orsolini vuole continuare così in modo da trascinare il Bologna all’interno di una stagione che può rivelarsi molto importante.

Fantacalcio: i voti di Orsolini

Orsolini è, sicuramente, uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa del Bologna; il classe 1997 anche a livello fantacalcistico può regalare diverse soddisfazioni considerando le sue qualità e la possibilità di andare a realizzare gol o assist. L’esordio contro il Milan, in una gara non semplice per tutta la squadra, gli ha portato un cinque e mezzo come voto; sufficienza piena in casa della Juventus.

Per nulla positivo il match contro il Cagliari dove l’errore dal dischetto gli ha portato un due e mezzo. Orsolini si è riscattato nel match con il Verona dove è arrivata un’altra buona sufficienza; senza voto, invece, la gara con il Napoli essendo entra a otto minuti dalla fine.

Non positiva anche la partita con il Monza dove, complice l’ammonizione, ha preso cinque; l’attaccante si è riscattato contro l’Empoli. La sua tripletta, infatti, gli ha permesso di guadagnare un bel diciassette e mezzo.

Orsolini come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Bologna, come molti suoi colleghi, ha un suo account Instagram dove quest’anno non aveva ancora commentato nessuna partita. Il primo post non poteva non essere dopo la partita con l’Empoli in cui ha realizzato una meravigliosa tripletta.

Orsolini nella probabile formazione Inter Bologna

La prossima partita del Bologna vedrà i ragazzi di Thiago Motta affrontare l’Inter a San Siro; un banco di prova importante per i rossoblù che si troveranno di fronte una squadra forte, con una rosa lunga e la voglia di vincere il campionato. Sulla carta le chance per il Bologna sembrano essere poche ma il Sassuolo ha dimostrato che è possibile far male ai nerazzurri.

Il Bologna ci proverà con un Orsolini reduce da una prestazione che può solamente dare la carica ad un giocatore a cui serviva una partita del genere. L’esterno ha le caratteristiche, specialmente, nell’uno conto uno, per andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Bologna con la presenza di Orsolini dal primo minuto; Skorupski; Corazza, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee

Orsolini nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come Orsolini possa essere fondamentale anche a livello fantacalcistico e la partita contro l’Empoli lo dimostra. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centravanti dei rossoblù.

Gol: tre

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Rigori sbagliati: uno

Fanta media: 7.08

Orsolini, risorsa fondamentale per Thiago Motta: può essere l’uomo in più

Il Bologna, in questa stagione, vuole fare meglio rispetto all’anno scorso e questo significa voler lottare per un posto nella prossima Conference League. Obiettivo non semplice da raggiungere considerando una concorrenza decisamente importante ma anche un mercato, quello estivo, che ha visto andare via giocatori importanti come ad esempio Arnautovic.

La società, però, ha lavorato decisamente bene regalando a Thiago Motta risorse importanti e che possono dare un contributo molto importante nel corso della stagione. E’ chiaro che l’obiettivo europeo può essere raggiunto anche grazie al supporto di Orsolini.

L’esterno azzurro è uno dei giocatori più importanti nella rosa dei rossoblù e, sia partendo dal primo minuto sia entrando a gara in corso, può andare a determinare e non poco la stagione del Bologna.