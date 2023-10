“La Juventus non può puntare allo scudetto”, verdetto inappellabile

La Juventus torna da Bergamo con un pari contro l’Atalanta, dopo la sfida coi nerazzurri l’annuncio stronca le velleità di scudetto

Come era nelle previsioni, la partita tra Atalanta e Juventus è stata una gara dal grande ritmo, tra due squadre forti e che si temevano a vicenda, molto equilibrata. Specie nella prima fase, le occasioni sono arrivate col contagocce. Più emozioni nella ripresa, ma lo 0-0, alla fine, è apparso un risultato complessivamente giusto.

Anche se nell’ultima parte del match i bianconeri hanno un po’ sofferto la maggior verve dei nerazzurri, che hanno sfiorato il gol in più occasioni. La squadra di Allegri ha alla fine portato a casa un buon pareggio, che però fa perdere due punti rispetto alla vetta della classifica, con Milan e Inter che allungano, e consente al Napoli l’aggancio in terza posizione.

“Limiti evidenti”, Juventus ‘bocciata’ in ottica scudetto

L’impressione, secondo alcuni addetti ai lavori, è che i bianconeri possano sì competere tranquillamente per la zona Champions, ma che difficilmente potranno contendere alla lunga lo scudetto a squadre più attrezzate.

Il parere del giornalista Graziano Campi, su Twitter, ‘ridimensiona’ le prospettive del club bianconero, almeno per quanto concerne traguardi assoluti: “Pareggio prezioso a Bergamo. Alcuni giocatori hanno confermato limiti evidenti, che non permettono di pensare che la Juventus possa puntare allo scudetto“. Così com’è, la rosa non appare sufficiente per la lotta al primato. Prima della pausa, sarà importante centrare i tre punti nel derby contro il Torino, per tenere l’andamento a ridosso delle primissime posizioni. Poi, la definitiva chiarezza arriverà probabilmente dalla sfida con il Milan, dopo la sosta.