Juventus, rifiutati 18 milioni in estate: a gennaio va via gratis

Le scelte di campo di Massimiliano Allegri potrebbero avere un peso rilevante anche in ottica mercato in uscita. Il futuro di Iling jr è da decifrare

Ancora una frenata per la Juventus che nell’ultima di Serie A contro l’Atalanta non è andata oltre uno 0-0 che per Allegri sa di punto guadagnato. Nel mirino della critica ancora una volta l’allenatore toscano che orfano di Vlahovic e Milik ha fatto le sue scelte.

Tra le decisioni di formazione che fanno discutere c’è anche l’ennesima panchina iniziale per Filip Kostic a favore di Cambiaso sulla sinistra. Una corsia quella mancina che avrebbe come terza scelta anche Samuel Iling Jr, esterno inglese dalle grandi doti fisiche e dall’eccellente cambio di passo, che da subentrante aveva iniziato in modo intrigante la stagione.

Due ingressi contro Udinese e Bologna ad agosto con anche un assist all’attivo per il classe 2003 britannico che si candidava ad essere una freccia in più all’arco di Allegri. La fine del calciomercato e la permanenza di Kostic hanno quindi rimodulato ancora le gerarchie, facendo finire Iling Jr alle spalle del serbo e di Cambiaso, che gli hanno inevitabilmente ridotto il minutaggio fino a quasi annullarlo.

Calciomercato Juventus, Iling jr per ora gioca poco: tra le scelte di Allegri e l’addio in prestito

Appena 88 i minuti raccolti complessivamente da Iling jr che nell’ultimo mese ha giocato solamente il secondo tempo della debacle in casa del Sassuolo. Troppo poco per un giovane talentuoso e che avrebbe bisogno di giocare per proseguire nella propria crescita personale.

Panchina su panchina la stagione del talentuoso inglese non decolla, ed inizia a farsi nuovamente largo le voci di mercato. La scorsa estate la Juve ha rifiutato 18 milioni di euro dalla Premier League perché ne voleva 25, ma ora a gennaio le cose potrebbero cambiare.

Molti club italiani e stranieri si sono interessati al giocatore durante l’ultima finestra e il futuro di Iling Jr alla Juventus dipenderà anche dal minutaggio che raccoglierà fino alla prossima sessione invernale di calciomercato. Al netto di un eventuale tentativo di rinnovo il contratto è in scadenza 2025, e consente al club di effettuare valutazioni. Qualora Iling non dovesse trovare spazio in campo, a gennaio potrebbe anche partire in prestito gratuito per fare esperienza.