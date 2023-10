Juventus, ecco la priorità “Carte false per il rinnovo”

La Juventus ha due giocatori fondamentali all’interno della rosa; elementi a cui i bianconeri devono assolutamente rinnovare il contratto

Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus non è riuscita ad andare oltre lo zero a zero con l’Atalanta; un pareggio che ha nuovamente allontanato i bianconeri dalla vetta della classifica considerando le vittorie di Milan ed Inter rispettivamente contro Lazio e Salernitana. Il match disputato dai ragazzi di Allegri non è stato dei migliori con la Juve che, specialmente nella ripresa, si è accontentata del pari e nel finale ha dovuto ringraziare Szczesny sulla punizione di Muriel.

Uno dei migliori della Juventus è stato, senza ombra di dubbio, Chiesa; l’esterno azzurro ha provato fino all’ultimo a rendersi pericoloso senza, però, riuscire a portare la sua squadra in vantaggio. Giocatore indispensabile per la Juventus e i numeri di questa prima partite di stagione lo testimoniano; quattro gol e un asist per l’ex Fiorentina che, piano piano, è riuscito ad entrare alla perfezione nel 3-5-2 di Allegri.

Chiesa è fondamentale per le sue qualità; giocatore rapido, abile nell’uno contro uno e con la possibilità di saltare l’uomo andando a creare la superiorità numerica. All’interno di una stagione dove la Juventus gioca una sola partita a settimana, un giocatore come Chiesa (praticamente titolare fisso) può fornire un contributo determinante al cammino della Juve

Ravanelli su Chiesa “E’ la priorità numero uno”

Abbiamo detto di come Chiesa sia un giocatore assolutamente fondamentale per la Juventus; è dello stesso avviso Ravanelli, ex attaccante bianconero che a ‘Gol di tacco’ su Tv Play si è espresso in questi termini: “Fossi nella Juventus, farei carte false per rinnovare il contratto a Chiesa. La priorità numero uno è lui, lui e Rabiot” Parole sicuramente importanti nei confronti del classe 1997 che ha il contratto in scadenza nel 2025. Per Ravanelli il futuro della Juventus è Federico Chiesa.

L’ex attaccante ha menzionato anche Rabiot, giocatore che nella passata stagione ha dimostrato tutta la sua importanza sia da un punto di vista tattico sia a livello realizzativo. Mezzala forte fisicamente, dinamica, dotata di grande corsa e che può fornire un contributo importante nelle due fasi di gioco. Giocatore determinante e a cui Allegri difficilmente rinuncia nel suo undici titolare.

La Juventus ha iniziato la stagione tra alti e bassi ma può contare su due giocatori fondamentali come Chiesa e Rabiot; per Fabrizio Ravanelli è indispensabile andare a rinnovare il contratto dell’esterno azzurro, una priorità assoluta di questa squadra.