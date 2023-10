Inter, il ribaltone della vigilia di Champions: fuori squadra per ‘scarso impegno’

L’Inter prepara la gara di Champions League con il Benfica, una notizia scuote la vigilia: giocatore fuori squadra, cosa è successo

Inter a braccetto con il Milan in testa alla classifica, ma almeno per qualche giorno le vicende del campionato vanno messe da parte per entrambe. C’è la Champions League che incombe, impegni fondamentali da non fallire per indirizzare positivamente il girone. I nerazzurri, domani sera a San Siro, ritrovano il Benfica dopo il quarto di finale dello scorso anno che evoca dolci ricordi agli uomini di Simone Inzaghi. La vigilia viene movimentata da un improvviso colpo di scena.

C’è un giocatore che infatti non prenderà parte alla sfida di domani e messo temporaneamente fuori squadra per lo scarso impegno in allenamento. Si tratta di Joao Victor, difensore dei lusitani. L’atteggiamento del 25enne brasiliano non è piaciuto all’allenatore del Benfica Roger Schmidt. Secondo quanto riportato da ‘Record’, in Portogallo, durante l’allenamento di sabato, all’indomani della vittoria contro il Porto, il tecnico si sarebbe risentito del fare svagato del suo giocatore, mandato anticipatamente sotto la doccia. Ulteriore punizione, quella di tenerlo fuori dalla trasferta di Milano.