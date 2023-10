Hellas Verona, il ‘vizietto’ che Baroni non riesce a perdere: nessuno ci è mai riuscito

l’Hellas Verona ha un problema importante con Baroni che deve risolvere, nel minor tempo possibile

La settima giornata di Serie A si chiude con i match del lunedì; tra questi non possiamo non menzionare Torino-Verona, partita fondamentale per entrambe le squadre. I granata, dopo un punto nelle ultime due partite, vuole tornare al successo e fare un salto importante a livello di classifica; obiettivo tre punti anche per i ragazzi di Baroni reduci da un pareggio e tre sconfitte.

Si preannuncia un match tra due club con obiettivi diversi; il Torino, dopo il buon campionato dello scorso anno, vuole lottare per un posto nella prossima Conference League mentre la missione del Verona è quella di salvarsi con anticipo rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione.

Per i ragazzi di Baroni, però, la partita in casa del Torino è ancora più complicata a causa di una statistica tremenda che Bonazzoli e compagni devono provare a risolvere fin da subito. Missione per nulla semplice considerando come il problema del Verona sia di lunga data e, fino a questo momento, nessuno è stato in grado di risolvere.

Verona e il mal da trasferta; statistica horror

Abbiamo detto di come una statistica renda ancora più complessa la partita del Verona in casa del Torino; riguarda il rendimento del club lontano da casa. In questa stagione è sì arrivato il successo in casa dell’Empoli (era la prima giornata di campionato) ma la statistica resta decisamente negativa.

Dall’inizio dello scorso campionato, infatti, il Verona è la squadra ad aver perso più partite fuori casa. In totale sono tredici i match lontano da casa che il club ha chiuso con lo zero alla voce punti. Un problema non da poco ma che potrebbe essere risolto proprio in casa del Torino; il rendimento dei granata, davanti al proprio pubblico, recita una vittoria nelle ultime dieci partite.

Occasione dunque da cogliere al volo per il Verona; la salvezza non passa solamente dalle partite casalinghe ma anche da un buon rendimento in trasferta. Da questo punto di vista, il club deve risolvere il problema delle trasferte e un tecnico come Baroni ha il compito di portare la medicina giusta per una squadra che deve assolutamente cambiare marcia. Tredici sconfitte fuori casa dall’inizio della stagione scorsa sono decisamente troppe ma, contro i granata, arriva subito la grande occasione per invertire questa tendenza.