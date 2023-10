Fiorentina-Cagliari, il retroscena che in pochi conoscono: “Giocheranno insieme”

Nel match tra Fiorentina e Cagliari troviamo un retroscena curioso e che, molto probabilmente, non tutti conoscono

La settima giornata di Serie A si chiude con il monday night tra Fiorentina e Cagliari, un match fondamentale per entrambe le squadre e gli obiettivi, completamente diversi, dei due club. I viola non perdono da tre partite e con un successo volerebbero a quattordici punti insieme a Juventus e Napoli in piena zona Champions League.

Completamente diverso, invece, il momento del Cagliari; il club, neopromosso nel massimo campionato italiano, non ha ancora vinto una partita ed occupa l’ultimo posto della classifica con soli due punti. Situazione difficile ma ancora rimediabile considerando come la strada sia ancora tanta e le concorrenti per la salvezza non stanno tenendo un passo insostenibile.

Serve, però, cambiare passo e il Cagliari si affida a Ranieri; l’esperienza del tecnico, che ha vissuto tanti anni nel mondo del calcio, può risultare determinante per andare a risolvere una situazione veramente complicata. Il calendario non aiuta; la sfida in casa della Fiorentina ha un tasso di difficoltà altissimo.

Il Cagliari, per conquistare punti, si affida anche a Luvumbo autore degli unici due gol messi a segno dalla squadra fino a questo momento. L’attaccante classe 2002 sarà protagonista, contro il club viola, di una sfida del tutto particolare.

Nzola contro Luvumbo: nemici amici

Come detto le speranze del Cagliari sono nei piedi di Luvumbo, una delle poche note positive in questa prima parte di stagione. L’attaccante sfide, in un duello a distanza, Nzola; il centravanti della Fiorentina non sta attraversando un periodo indimenticabile. La sua squadra viaggia a buoni ritmi ma lui deve ancora trovare il primo gol in campionato e spera di farlo contro il club neopromosso.

Quella tra Luvumbo e Nzola è una sfida particolare, un match tra due avversari che però sono destinati a giocare insieme. Non stiamo parlando di trattive particolari tra i due club ma del fatto che i due centravanti si ritroveranno insieme in Coppa d’Africa. Entrambi, infatti, difenderanno i colori della loro Angola con l’obiettivo di portare il più lontano possibile la propria nazionale.

La Coppa D’Africa, dunque, priverà Fiorentina e Cagliari di due elementi molto importanti e che rischiano di non essere disponibili per diverse partite. Ad oggi, vedendo anche come stanno andando le cose, peserà molto di più l’assenza di Luvumbo rispetto a quella di Nzola. Nel frattempo i due attaccanti saranno l’uno contro l’altro in un match determinante per i viola e per i ragazzi di Ranieri.