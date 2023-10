DIRETTA Inter-Benfica, la conferenza stampa di Inzaghi LIVE

Vigilia del match di San Siro tra Inter e Benfica: le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa in vista dell’incrocio in Champions League

L’Inter, dopo la scorpacciata di gol contro la Salernitana, torna sul palcoscenico della Champions League per la seconda gara della fase a gironi contro il Benfica. C’è ancora l’ostacolo portoghese sulla strada della formazione di Simone Inzaghi, che lo scorso aprile ha eliminato le ‘Aquile’ dalla competizione nell’incrocio dei quarti di finale.

Il Benfica, grazie all’ex Juve Di Maria, ha superato il Porto nell’ultimo ‘Clasico’ di campionato salendo al secondo posto in classifica dietro lo Sporting, mentre all’esordio stagionale in Champions è scivolato a sorpresa in casa contro il Salisburgo. L’Inter invece ha strappato un pareggio nel finale sul campo della Real Sociedad, grazie al solito Lautaro Martinez che sabato grazie a uno straordinario poker ha spazzato via la resistenza della Salernitana. Inzaghi ovviamente confermerà il duo offensivo con Thuram al fianco del ‘Toro’, rispetto alla gara di Salerno invece rientreranno nell’undici titolare Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco. Pavard favorito per spuntarla nuovamente su Darmian, la buona notizia riguarda il recupero di Cuadrado che si accomoderà in panchina. Out invece Frattesi: l’ex Sassuolo proverà a esserci sabato col Bologna.

Inzaghi, dalla sala stampa del Suning Centre di Appiano Gentile, analizza alla vigilia insieme ad Hakan Calhanoglu la sfida contro il Benfica.