Inter pre Benfica: Inzaghi senza un big e un titolarissimo in panchina | VIDEO CM.IT

Rifinitura Inter pre Benfica: Inzaghi senza un big, torna in gruppo Cuadrado. L’allenamento dei nerazzurri | VIDEO CM.IT

L’Inter ospita il Benfica nel match della fase a gironi di Champions League, dopo il pareggio iniziale all’esordio in casa della Real Sociedad.

Simone Inzaghi per l’occasione ritrova Juan Cuadrado, assente nelle ultime settimane a causa di un’infiammazione al tendine. Il colombiano va verso la convocazione, ma si accomoderà in panchina con Dumfries e Darmian che si contendono una maglia sulla corsia destra. L’ex Manchester United e Torino potrebbe far rifiatare il nazionale olandese, praticamente quasi sempre in campo in questo avvio di stagione. A centrocampo invece non ci sarà Frattesi: il centrocampista azzurro non recupera e resta in dubbio anche per la gara di sabato con il Bologna in campionato dopo il risentimento ai flessori della coscia rimediato la scorsa settimana in allenamento.

Rifinitura Inter: Frattesi salta il Benfica, Cuadrado in gruppo

Clima disteso e tanti sorrisi nella rifinitura pre Benfica, con Inzaghi a guidare il torello dei suoi e la presenza del vicepresidente Javier Zanetti a bordocampo.

Rispetto alla trasferta di Salerno rientreranno dall’inizio Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e ovviamente Lautaro Martinez, assoluto protagonista con il poker che ha schiantato sabato sera la Salernitana. Davanti a Sommer, infine, Pavard viaggia verso la conferma nel trio difensivo dei nerazzurri.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.