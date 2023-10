Colpo Juve per la Champions: Allegri sceglie tra due big

Nel sondaggio proposto oggi dalla redazione di Calciomercato.it il focus è sulla Juventus e su quelli che potrebbero essere i prossimi innesti importanti

Una Juventus rimaneggiata e non particolarmente brillante ieri ha sofferto nel finale e portato a casa un punto dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. 0-0 il risultato finale anche grazie ad una grande parata di Szczesny nella fase conclusiva di una sfida che Allegri ha dovuto fronteggiare senza Vlahovic e Milik in attacco.

Al netto del pari lo stesso allenatore toscano ha visto il bicchiere mezzo pieno parlando di punto guadagnato anche se Milan, Inter e Napoli hanno tutte rosicchiato altre due lunghezze ai bianconeri che al momento sono quarti a quota 14, col medesimo punteggio proprio dei partenopei campioni in carica.

Non sono mancate le inevitabili critiche allo stesso Allegri per il pareggio di Bergamo, ma in generale anche per un gioco troppo spesso altalenante.

Calciomercato Juventus, l’acquisto che serve a gennaio: Thuram o Berardi

La Juventus non decolla, il pari con l’Atalanta lascia i bianconeri in linea di galleggiamento in zona Champions ed alla luce di queste premesse abbiamo chiuso su Twitter e Telegram ai nostri followers quale acquisto servirebbe prioritariamente a gennaio per blindare il piazzamento europeo.

Su Telegram ha stravinto col 62% delle preferenze Domenico Berardi, attaccante esterno del Sassuolo che ha già fatto vittime illustri quest’anno come Inter e la stessa Juventus. Su Twitter invece l’acquisto indicato dai tifosi col 46,7% dei voti è quello di Khephren Thuram, figlio d’arte e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter.

Il centrocampista del Nizza ha enorme potenziale e già da tempo è nel mirino della Juventus, che avrebbe bisogno di innalzare la cifra tecnica del reparto dopo la vicenda Pogba.

Ecco l’esito del sondaggio di Calciomercato.it su Telegram:

Ecco anche i risultati del sondaggio invece su Twitter: