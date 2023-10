Berardi costa troppo: Giuntoli prova il colpo low cost dalla Serie A

Alla Juventus, non è un mistero, piace Berardi ma il prezzo rischia di essere un grande ostacolo. Giuntoli ha già in mente l’alternativa

La Juventus, nel corso dell’ultima sessione di mercato, ha cambiato molto poco a livello di rosa; uno degli obiettivi dei bianconeri, specialmente negli ultimi giorni di mercato, è stato Berardi. L’attaccante azzurro è sempre piaciuto a Giuntoli che ha provato a portarlo alla corte di Allegri senza riuscirci.

Il classe 1994 sta dimostrando, in questo inizio di campionato, di avere i crismi per giocare in una grande squadra. La rete realizzata a San Siro, decisiva per la vittoria del Sassuolo, è di livello assoluto. Ecco perché non è da escludere che i bianconeri possano tornare all’assalto di Berardi già nel corso della sessione invernale di mercato anche se appare molto complicato che il club neroverde possa privarsi del suo giocatore più importante nel corso della stagione.

La sensazione, però, è che la Juventus nel corso delle prossime sessioni di mercato possa cambiare pelle regalando ad Allegri una risorsa importante specialmente a livello offensivo in modo da avere una soluzione in più e aumentare il proprio peso dal punto di vista realizzativo. Come detto Berardi è l’obiettivo principale ma, considerando anche il prezzo, Giuntoli potrebbe mettere nel mirino un altro giocatore della Serie A.

Juventus, non solo Berardi: ecco l’alternativa per i bianconeri

I bianconeri, come riferito da Tuttosport, hanno diverse alternative in caso non arrivasse Berardi. Uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli milita nel massimo campionato italiano. Si tratta di Andrea Colpani in forza al Monza e autore, in questa stagione, di tre gol e prestazioni di assoluto livello.

La stagione in corso deve essere quella della definitiva consacrazione per Colpani; il classe 1999 ha tutte le caratteristiche per fare un campionato di livello ed essere tra i principali protagonisti del suo Monza. Da un punto di vista economico, venti milioni dovrebbero essere sufficienti per farlo arrivare a Torino; al momento siamo sul piano delle semplici ipotesi ma Giuntoli sta lavorando anche a questo tavolo.

Non solo Berardi e Colpani; la Juventus, infatti, segue anche un altro giocatore per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo. Stiamo parlando di Sudakov, trequartista dello Shakhtar Donetsk sul quale sembrano aver messo gli occhi anche alcuni club di Premier League. Economicamente parlando servono trenta milioni di euro, esattamente come per Berardi. Tre obiettivi, una sola volontà: andare a rinforzare il club bianconero con un colpo importante a livello offensivo. Giuntoli è già a lavoro.