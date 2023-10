Allegri di nuovo sotto assedio: “Mentalità da anni ’70”

Il tecnico della Juventus torna nel mirino della critica dopo le ultime deludenti prestazioni della sua squadra: “Infastidito da una dichiarazione di Giuntoli”

Tanta Juventus nella diretta Twitch di Tv Play. Tra i tanti è intervenuto Emanuele Gamba, giornalista di ‘La Repubblica’ molto vicino all’ambiente bianconero.

Quando si parla di Juve, il grande protagonista è sempre lui: Massimiliano Allegri. Col tecnico livornese, Gamba non è stato per nulla tenero: “Alla vigilia della partita con l’Atalanta ha detto che serviva restare tra le prime quattro, in quel momento ho capito che a Bergamo avrebbe giocato per il pareggio”.

Secondo il collega, la mentalità di Allegri “è da anni ’70… Con la media inglese. Ma ora il calcio è cambiato”.

Si è continuato a parlare di Allegri, ma con l’ingresso in scena di Giuntoli. Gamba rivela di un fastidio dell’allenatore bianconero per alcune dichiarazioni fatte dal Dt proprio a ‘La Repubblica’.

Gamba a Tv Play: “Allegri-Giuntoli, la fiducia è un dovere aziendale. La rosa della Juve non è valorizzata”

“Parlando del futuro della Juventus – ricorda Gamba – Giuntoli ha detto che bisogna dare importanza alla prestazione più che al risultato. C’è stata indifferenza per questa frase, che invece è chiave. Ho chiesto ad Allegri proprio un parere su questa frase, ma lui non ha risposto. Questo a dimostrazione che è rimasto infastidito. Se lui parla di prestazioni, allora adesso la palla passa ad Allegri”.

Com’è il rapporto tra Allegri e Giuntoli? “Presto per dirlo, devono imparare a conoscersi – ha risposto – La fiducia del secondo verso il primo, e viceversa, è un dovere aziendale“.

Gamba poi riparte all’attacco del mister bianconero: “Ha detto che ci sono calciatori con poca esperienza in Italia, però solo uno, Weah, non ha esperienza in Serie A. Quanti ne hanno Milan e Napoli? La Juventus, se si sommano le partite giocate ed i gol fatti nei principali campionati, è seconda, dietro solo all’Inter. A mio avviso la rosa bianconera non è inferiore a quelle di Milan e Napol, il problema è che non è valorizzata“, conclude Gamba.