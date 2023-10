Addio dopo sei mesi: scambio bomba con Griezmann

L’attaccante francese sta disputando una grande stagione con la maglia dell’Atletico Madrid

Nonostante gli alti e bassi di inizio stagione, l’Atletico Madrid si è ripreso come meglio non poteva grazie ai risultati dell’ultimo periodo. La vittoria nel derby con il Real Madrid ha dato un grande slancio al campionato della formazione del Cholo Simeone che nell’ultimo turno ha trovato la terza vittoria di fila in Liga di rimonta sul Cadice.

A trascinare i ‘colchoneros’, anche quest’anno, ci sta pensando un immenso Antoine Griezmann. L’attaccante francese a Madrid ha ritrovato se stesso dopo gli anni complicati passati al Barcellona. L’ultimo Mondiale disputato in Qatar con la maglia della nazionale francese, inoltre, lo ha consacrato definitivamente anche in una posizione più arretrata rispetto al normale, spesso utilizzata negli ultimi mesi anche dallo stesso Simeone nel suo Atletico.

Un calciatore dal talento smisurato e dalla tecnica sopraffina, le cui prestazioni lo hanno riportato com’era prevedibile al centro del mercato. Un club che ha sempre sognato di acquistarlo, ad esempio, è il Paris Saint Germain. La società parigina ha più volte tentato di riportare ‘Le Petit Diable’ in Francia, senza però ricevere in cambio il via libera dell’Atletico Madrid. Per convincere i colchoneros ad aprire alla cessione, il Psg avrebbe pensato di offrire in cambio una contropartita.

Calciomercato Psg, offerto Dembele all’Atletico per Griezmann

Secondo quanto riferito da ‘todofichajes’, il Psg starebbe pensando di offrire all’Atletico Madrid il neo arrivato Ousmane Dembele.

Pare infatti che l’ex attaccante del Barcellona non abbia totalmente convinto Luis Enrique e che possa nuovamente partire già la prossima estate. Altro nome accostato agli spagnoli è stato quello di Carlos Soler, anche se il francese rimane la priorità di entrambi i club. L’idea dei parigini è di portare a termine uno scambio alla pari tra Griezmann e Dembele, senza alcun conguaglio economico in cambio. Ad avere l’ultima parola sarà il Cholo Simeone che, oltre a considerare il francese come imprescindibile nella sua rosa, è legato al calciatore anche da un ottimo rapporto personale.