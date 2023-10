UFFICIALE: esonero improvviso del Direttore Sportivo

Esonero a sorpresa: arriva la decisione ufficiale della società all’indomani del pareggio ottenuto nell’ostica trasferta

Un altro esonero dopo poco più di un mese dall’inizio della stagione. Il club ha comunicato pochi minuti fa la decisione con una nota ufficiale.

Terremoto tecnico in casa Ascoli: il club bianconero, all’indomani del pareggio strappato sul campo del Brescia, ha comunicato l’esonero del direttore sportivo Marco Valentini. Questa la decisione di patron Pulcinelli dopo le prime otto giornate di campionato durante le quali la squadra marchigiana ha conquistato otto punti, portando avanti una media di un punto a partita.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Marco Valentini” recita la nota ufficiale diramata pochi minuti fa dal club bianconero che chiude così l’avventura di Marco Valentini come direttore sportivo dell’Ascoli.

Ascoli, ufficiale l’esonero del direttore sportivo Valentini

“Il Club ringrazia Valentini per il suo operato e gli augura i migliori successi professionali” termina la nota del club bianconero, seguita dal messaggio ufficiale di patron Massimo Pulcinelli che via social ha scritto:“In bocca al lupo a Marco Valentini! Grazie per il lavoro svolto”.

Una storia lunga quella di Valentini all’Ascoli: la sua prima esperienza da direttore sportivo dell’Ascoli è iniziata nel dicembre del 2008, quando arrivò in terra marchigiana insieme all’allenatore Franco Colomba. Poi tornò ad Ascoli Piceno nel 2010 e undici anni dopo per la terza volta, prendendo il posto del dimissionario Fabio Lupo.

Il 20 aprile del 2022 aveva rinnovato per altre due stagioni il contratto che lo legava all’Ascoli che ora, invece, ripartirà da un nuovo direttore sportivo, evidentemente con l’intento di riprogrammare il lavoro sul mercato già in vista della sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di provare ad alzare l’asticella per centrare quantomeno la qualificazione ai prossimi play-off.