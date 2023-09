Sconfitta ed esonero: UFFICIALE cambio in panchina

È bastato un inizio di campionato negativo per rimettere in discussione l’intero progetto tecnico di una squadra di Liga: addio ufficiale all’allenatore

È iniziata con non poche sorprese la Liga che dopo sette giornate vede in vetta il piccolo Girona davanti a colossi come Real Madrid e Barcellona che inseguono dopo aver anche compiuto i primi passi falsi.

Ad ogni modo le squadre di Ancelotti e di Xavi restano le grandi favorite per la vittoria finale di un campionato che si preannuncia parecchio acceso anche nella lotta per non retrocedere. Tra le retrovie arriva già una svolta importante col cambio in panchina per l’Almeria, compagine che al momento occupa mestamente l’ultima posizione in Liga con appena due punti conquistati in sette gare giocate.

Troppo poco per Vicente Moreno, allenatore che è stato esonerato proprio oggi dalla società iberica, alla luce soprattutto della terribile debacle esterna subita martedì a Siviglia in infrasettimanale, con un 5-1 che non ha lasciato scampo.

Calciomercato, terremoto in Spagna: Moreno via dall’Almeria

Il 5-1 incassato contro il Siviglia ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la dirigenza dell’Almeria, che ha diramato quest’oggi un comunicato ufficiale in cui viene ratificato l’addio con Moreno.

“Questo venerdì, nel primo pomeriggio, Vicente Moreno ha firmato l’accordo che lo separa dall’entità biancorossa”, ha rivelato il club che nell’augurare il meglio all’allenatore che era arrivato solo la scorsa estate, ha rivelato anche le prossime mosse.

In un altro comunicato apparso sul sito web viene evidenziato come Alberto Lasarte, tecnico della filiale andrà ad assumere il comando della prima squadra a titolo provvisorio, finché la società non andrà a concludere l’arrivo dell’allenatore che dovrà poi sostituire per il resto della stagione il partente Moreno. Lasarte, 42enne di Jaen, sarà quindi sulla panchina dell’Almeria per dirigere la squadra nella prossima gara di Liga contro il Granada, nella quale ci si aspettano già le prime reazioni.