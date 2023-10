Triplo Orsolini lancia il Bologna: i rossoblù puntano l’Europa

Il Bologna esulta nel lunch match contro l’Empoli con una tripletta di Orsolini, la squadra di Thiago Motta si avvicina alle prime posizioni

Il Bologna di Thiago Motta si conferma una delle realtà più interessanti di questo inizio di campionato e centra tre punti pesanti contro l’Empoli. Mattatore Riccardo Orsolini, che ritrova la maglia da titolare e soprattutto il gol, con una tripletta d’autore che lancia i rossoblù.

I toscani hanno bisogno di fare punti e cercano di rispondere colpo su colpo ai padroni di casa. Dopo il gol del vantaggio dei felsinei, a metà primo tempo, la risposta azzurra si concretizza in un palo di Maleh e in una rete annullata a Caputo. L’attaccante poi sfiora il pari con una girata volante da angolo nella ripresa. Quando riparte, però, il Bologna fa paura. Orsolini cestina prima il gol del raddoppio su assist delizioso di Zirkzee, poi capitalizza poco dopo un filtrante di Ferguson. L’Empoli non si arrende ma anche l’ultima chance per provare a riaprirla, con un colpo di testa di Destro, non va a buon fine. E alla fine arriva anche il tris di Orsolini, che inizia e conclude una grande azione con la collaborazione di Aebischer. Sesto risultato utile di fila, e ritorno alla vittoria dopo tre 0-0 consecutivi, per il Bologna che sale in ottava posizione, l’Empoli alla sesta sconfitta non riesce a dare seguito alla vittoria con la Salernitana e rimane nei bassifondi.

BOLOGNA-EMPOLI 3-0 – 21′, 66′, 92′ Orsolini

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 18 punti, Milan* 18, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Bologna* 10, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio* 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Salernitana* 3, Udinese 3, Empoli* 3, Cagliari 2.

*una partita in più