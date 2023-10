Super Gudmundsson, ma il Genoa si fa male da solo: autorete e pari al 91′

Il Genoa culla la vittoria con l’Udinese a lungo, un’autorete di Matturro al 91′ salva i friulani

Dopo la vittoria di giovedì contro la Roma, il Genoa sfiora il bis contro l’Udinese ma porta via solo un 2-2. Trascinatore della squadra di Gilardino, alla ‘Dacia Arena’, Gudmundsson, autore di una doppietta, l’autorete di Matturro al novantunesimo fissa il punteggio in parità.

L’Udinese prova a reagire al momento critico giocando con coraggio il pallone, ma un disimpegno errato di Silvestri mette in condizione i rossoblù di ripartire subito: Gudmundsson riceve tutto solo al limite e la mette all’angolo alto. Genoa brillante, che sa sempre cosa fare, ma che subisce la reazione d’impeto dei friulani e il pareggio firmato in area da Lucca, al primo gol in massima serie. Ma Gudmundsson continua a fare danni: il 2-1 realizzato di sinistro di controbalzo gli viene annullato per un fuorigioco di un compagno in partenza, lo realizza poco dopo con un tiro deviato dopo una gran palla lavorata da Retegui in contropiede.

Anche nella ripresa, l’islandese va ancora vicino al gol e stavolta Silvestri tiene bene a galla i suoi. L’Udinese prova ad attaccare a testa bassa, Lucca sgomita in mischia e in un paio di situazioni si rende pericoloso, poi una punizione di Samardzic da’ solo l’illusione ottica del gol. Attacchi che sembrano infruttuosi, poi al primo minuto di recupero in mischia dopo una uscita a vuoto di Martinez, è Matturro a infilare la sua porta. Mastica amaro il Genoa, l’Udinese trova un punto prezioso ma Sottil rischia ancora.

UDINESE-GENOA 2-2 – 14′, 41′ Gudmundsson (G), 23′ Lucca (U), 91′ aut. Matturro (U)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus* 13, Atalanta* 12, Fiorentina* 11, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone* 9, Sassuolo* 9, Torino* 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona* 7, Monza* 6, Roma* 5, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari* 2.

*una partita in meno