Salernitana-Inter, bufera su Acerbi: “Da prova TV”. Fa discutere l’episodio con il difensore nerazzurro protagonista

Il ciclone Lautaro Martinez si è abbattuto sulla Salernitana di Paulo Sousa nell’anticipo serale della settima giornata di Serie A. Il poker dell’argentino ha ridato la vetta della classifica ai nerazzurri.

A far discutere, però, è l’episodio che ha visto protagonisti Kastanos e Acerbi sul risultato di 0-0. Il difensore nerazzurro è andato dritto sul 20 granata colpendolo con una gomitata, giudicata involontaria da arbitro e Var, per poi buttarsi a terra con urla di dolore. Abisso ha fischiato un calcio di punizione in favore della Salernitana senza sanzioni nei confronti di Acerbi. Una decisione di campo confermata anche dalla sala Var.

Salernitana-Inter, l’episodio Kastanos-Acerbi fa discutere: la moviola

Il Var non ha richiamato il direttore di gara, ma per ‘Tuttosport’ “resta il dubbio se il gesto di Acerbi sia passibile di condotta violenta e antisportiva che potrebbe anche essere valutata con la prova TV“.

La prova TV può essere utilizzata esclusivamente quando l’arbitro non è stato in grado di rilevare la condotta antisportiva. L’episodio, però, è stato valutato in campo dal direttore di gara e successivamente anche in sala Var. La prova TV per il centrale di Inzaghi è dunque da escludere.