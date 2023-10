Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 1 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 1 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla straordinaria prestazione di Lautaro Martinez, autore di 4 gol da subentrante contro la Salernitana: “LAUTARISSIMO”. Spazio anche alla convincente vittoria dei rossoneri contro la Lazio: “Milanissimo” e “Leao inventa per i nuovi, Pulisic e Okafor a segno”. Gli altri titoli di giornata: “Continua il testa a testa col nerazzurro nella storia”; “Il Napoli vola, Osi non fa festa”; “Juve a Bergamo, Gasp contro Max vale per il podio”.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina Lautaro Martinez e Rafael Leao, due dei calciatori più importanti del campionato italiano: “BEATO CHI LI HA”. Vittoria anche per gli uomini di Garcia: “Napoli, doppio poker”. Oggi sono chiamati a rispondere anche i bianconeri e i giallorossi: “Juve, c’è Kean con Chiesa”; “Mourinho reagisce, non sono io il problema”.

Tuttosport apre con i forfait della Juventus in attacco: “AGGRAPPATI A CHIESA, ASPETTANDO YILDIZ”. Contro l’Atalanta non ci saranno Vlahovic e Milik, a fare coppia con il figlio d’arte ci sarà Moise Kean e come alternativa resta solo il giovane turco. Il taglio alto è dedicato al poker del Toro: “Lautaro si fa in 4 e rialza l’Inter”. Gli altri titoli di giornata: “Osimhen e Kvara risposte da Napoli, Lecce che botta!”; “Juric sotto esame, il Toro deve fare un salto di qualità”; “Guardiola gelato, De Zerbi travolto, Liverpool shock”; “Mou, non sono io il problema della Roma”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 1 ottobre 2023

Classica carrellata anche all’estero, con le ultime notizie provenienti in particolare da Francia e Spagna.

In Spagna, AS dedica la prima pagina allo straordinario Jude Bellingham, trascinante anche nell’ultimo turno di campionato: “EL LIDER DEL LIDER”. In Francia, L’Equipe apre con la prima di Gattuso alla guida del Marsiglia. L’avventura del tecnico calabrese inizia con una sconfitta: “MONACO SERT SHOW”.