Non rinnova il contratto: colpaccio Juventus in difesa

Dalla Spagna trapela un’indiscrezione che potrebbe rimescolare le carte in casa Juventus. Nel mirino un difensore: lo scenario

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Juventus, gara molto importante per la compagine di Allegri a caccia di punti importanti con cui rispondere ad Inter e Milan, vittoriose contro Salernitana e Lazio. Nonostante la priorità del calcio giocato in questo frangente della stagione, però, in casa bianconera anche le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco.

Il reparto che ha evidenziato le maggiori lacune in questo primo scorcio di stagione è sicuramente il centrocampo. Non è un caso che uno dei nomi attenzionati con più interesse da Giuntoli sia quello che porta a Thuram del Nizza. Tuttavia, non è da escludere un restyling anche del pacchetto difensivo. Ovviamente non saranno avallate spese folli ma si cercherà di valorizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. L’ultima soffiata, in ordine di tempo, arriva dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, bianconeri su Lindelof: lo scenario

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, ci sarebbe anche la Juventus nella corsa a Victor Lindelof. Il difensore svedese è legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato. Ragion per cui i bianconeri avrebbero avviato i primi contatti per capire eventuali margini di manovra. Da capire, inoltre, se il club inglese disponga o meno dell’opzione di rinnovo per un’altra stagione che spesso è inserito in questo genere di contratti.

Ad ogni modo, non sono state avanzate ancora offerte ufficiali in merito in chiave Juventus. Tuttavia, la ‘Vecchia Signora’, per alzare il tasso qualitativo del proprio reparto, avrebbe cominciato a tessere la tela per Lindelöf. Contatti al momento esplorativi che, però, non è escluso possano tramutarsi in qualcosa di molto più concreto. La volontà di ten Hag di puntare su altri tipi di profili per il futuro potrebbe imprimere la svolta decisiva all’eventuale trattativa. Ecco perché i bianconeri avrebbero cominciato a tenere calda la pista che porta al difensore dello United, convinti di potersi giocare le proprie carte qualora dovessero presentarsi le condizioni giuste. Scenario in evoluzione.