Lukaku alla Juventus, non è finita: scelta fatta su Vlahovic

L’intreccio di calciomercato tra Vlahovic e Lukaku ha tenuto banco per tutta l’estate e può tornare d’attualità anche in futuro

E’ stata un’estate che ha vissuto a lungo dell’intreccio, sul mercato, tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Juventus che sarebbe stata disposta a dire addio al serbo per regalare il belga ad Allegri. Ma alla fine Vlahovic è rimasto in bianconero e ‘Big Rom’ ha indossato la maglia della Roma.

Per entrambi, ora, è il momento di trascinare le rispettive squadre a suon di gol. Che non stanno mancando, ma i problemi ci sono comunque. Vlahovic salta la partita di Bergamo con l’Atalanta per un nuovo problema fisico e vede interrompersi la continuità dopo i quattro gol delle prime giornate, Lukaku sta giocando in una Roma in questo avvio di stagione piuttosto in crisi e che non riesce a scuotersi. E proprio per questo i due potrebbero essere ancora protagonisti nei prossimi mesi fuori dal campo.

Vlahovic ‘a singhiozzo’, Lukaku è l’erede: decisione presa

Le condizioni fisiche di Vlahovic, fuori per il mal di schiena, lasciano qualche dubbio in casa Juventus e dunque a fine stagione potrebbero anche decidere di rimetterlo sul mercato.

L’erede designato, o per meglio dire ideale, per i bianconeri sarebbe proprio Lukaku. Il belga è stato il più votato (45,7%) dai partecipanti al sondaggio di Calciomercato.it sul sostituto di Vlahovic. Altre opzioni non convincono: 25,7% dei voti per Boniface, 20% per En-Nesyri, solo l’8,6% per Ekitike.