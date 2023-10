Ingaggio e fragilità: Vlahovic, la Juve ci riproverà

Il serbo ha vissuto tutta un’estate con la valigia pronta per partire. Oggi salterà Atalanta-Juventus per problemi alla schiena

Non c’erano solo ragioni economiche dietro la volontà della Juventus di liberarsi di Vlahovic nella scorsa estate. Le ragioni, al di là della possibilità di prendere Lukaku richiesto da Allegri e molto più congeniale alla sua idea di calcio, erano anche fisiche. Anche in questo inizio di stagione, il serbo si sta dimostrando molto fragile.

Oltre alla ben nota pubalgia, uno dei problemi più fastidiosi e seri per un atleta, sono adesso riemersi i problemi alla schiena che gli impediranno di scendere in campo oggi in casa dell’Atalanta. Il numero 9 di Belgrado fa fatica a giocare ogni tre giorni, ovvero a giocare con una certa regolarità ed elevati ritmi, proprio per via di questi guai fisici.

La fragilità del classe 2000 è ben nota anche all’estero, ecco il motivo – al di là degli aspetti squisitamente tecnici – del perché in estate non c’è stata la fila per accaparrarsi il suo cartellino. Che la Juve avrebbe ceduto ben volentieri, seppur per ragioni di bilancio a una cifra molto elevata: parliamo di 70/80 milioni di euro che pure in futuro, a meno che non si palesi un ‘amatore’ del centravanti serbo, difficilmente i bianconeri riusciranno a raggranellare.

Giuntoli ci riproverà comunque, considerato che Vlahovic rimane potenzialmente in vendita: se ai problemi di natura fisica ci abbiniamo l’ingaggio a salire (nell’ultimo anno del suo contratto, stagione 2025/2026, dovrebbe prendere circa 12 milioni netti), la decisione di venderlo appare del tutto comprensibile. Per riuscire a piazzarlo altrove, la Juventus sarà obbligata ad abbassare le pretese dando sempre un occhio al bilancio. L’obiettivo non era e non sarà certo fare una minusvalenza.

Juventus, dal campo al possibile rinnovo con ‘spalmatura’ dell’ingaggio

Problemi fisici a parte, l’inizio d’annata di Vlahovic è stato positivo. Nelle prime sei giornate di campionato, il 23enne esploso nella Fiorentina ha messo a segno 4 gol e fornito un assist. Precisamente a Chiesa, contro l’Udinese.

Nei prossimi mesi, la Juventus potrebbe provare a ridiscutere i termini del contratto di Vlahovic, che dovrebbe tornare a disposizione di Allegri nel derby col Torino della prossima settimana. Tradotto, a spalmare su più stagioni il suo elevato ingaggio. I colloqui col suo agente Ristic non si preannunciano dei più semplici. Naturalmente una eventuale firma non darebbe alcuna certezza circa una sua permanenza a Torino oltre questa annata.