Già bocciato da Pioli, a gennaio via dal Milan con destinazione a sorpresa

Un possibile addio a gennaio: il Milan pensa ad una possibile cessione per uno dei volti nuovi arrivati la scorsa estate alla corte di Stefano Pioli.

Un’altra bocciatura per l’eterna promessa incompiuta. Luka Jovic sembra non aver ancora convinto del tutto Stefano Pioli dopo il suo primo mese in rossonero. Arrivato dalla Fiorentina nelle ultime ore di mercato, l’attaccante serbo finora è stato utilizzato col contagocce dal tecnico rossonero che lo ha impiegato appena due volte in campionato, per un totale di 38′.

Un arrivo inaspettato quello di Jovic al Milan: il club rossonero aveva sondato altri profili come vice Giroud, ma alla fine ha virato sul classe ’97 il quale, in occasione della conferenza stampa di presentazione, ammise: “Avrei bisogno un po’ di tempo per prepararmi ancora. Non sono al 100% e devo lavorare per essere pronto”. Lo scorso anno, con la maglia della Fiorentina, ha totalizzato cinquanta gettoni di presenza tra campionato e coppe, andando a segno tredici volte e confezionando cinque assist. Un rendimento comunque al di sotto della aspettative e che ha spinto la Fiorentina a cederlo dopo una sola stagione.

Calciomercato Milan, Jovic già bocciato da Pioli?

Nelle prossime settimane Luka Jovic avrà l’opportunità di mettersi in mostra, anche e soprattutto in vista dei tanti impegni che il Milan dovrà affrontare. Se però il suo rendimento dovesse mantenere i ritmi di questo primo mese, a gennaio potrebbe consumarsi una clamorosa cessione.

Il giocatore ex Real Madrid potrebbe infatti ritrovarsi in uscita ed essere ceduto pochi mesi dopo il suo arrivo al Milan. In tal senso, come riportato da El Nacional il giocatore classe ’97 potrebbe tornare in Spagna dove ad attenderlo ci sarebbe il Valencia.

Una possibile nuova possibilità in Liga per Jovic, tra i “flop” del mercato 2019 del Real Madrid targato Zidane che quell’anno avrebbe voluto anche Paul Pogba. A qualche anno di distanza, le quotazioni di Jovic sono drasticamente calate e ora il giocatore di origini bosniache potrebbe cerare nuovamente fortuna nella penisola iberica.