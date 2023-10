Gasperini ‘risponde’ ad Allegri: “Chiaro che ho dei rimpianti. Scamacca può essere decisivo”

Gara senza reti al Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus: le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa

Si rammarica Gian Piero Gasperini per la mancata vittoria contro la Juventus. Il forcing finale dell’Atalanta alla fine non ha sortito effetto, malgrado le occasioni per Koopmeiners e il precedente legno colpito dal neo-entrato Muriel.

L’allenatore della ‘Dea’ è ovviamente soddisfatto della prova dei suoi dopo lo 0-0 del Gewiss Stadium, anche se resta un po’ l’amaro in bocca per quanto creato nel secondo tempo: “La vittoria ci stava per quello che abbiamo creato. È chiaro che ho dei rimpianti per le occasioni non sfruttate. La Juve è una delle squadre più attrezzate del campionato e ne usciamo comunque con più certezze e consapevolezza del nostro potenziale”, sottolinea Gasperini in conferenza stampa. Il tecnico orobico prosegue: “Allegri felice del risultato? La Juventus è una squadra forte e per noi è un bel metro di paragone. Tante squadre vengono qui e si adattano. Noi siamo riusciti a fare la partita che volevamo, ma il rispetto da parte dell’avversario lo conquisti solo in campo e non con quello che hai fatto nel passato”.

Gasperini analizza la prestazione dei singoli: “De Ketelaere ha fatto bene, fino a due giorni fa non doveva neanche giocare. Muriel mi è piaciuto, spero faccia la sua migliore stagione qui a Bergamo. Domani ritroveremo in gruppo anche Scamacca: in questo tipo di partite, un giocatore come lui dentro l’area può essere decisivo”. Adesso c’è l’impegno in Europa League nella tana della corazzata Sporting: “Ci penseremo domani. In un gruppo dove passa solo la prima, è normale che già l’impegno di giovedì diventa fondamentale”.