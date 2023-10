Errore arbitrale decisivo: per regolamento il big match può essere rigiocato

Un errore arbitrale decisivo potrebbe portare a rigiocare il big match. Nelle scorse ore l’annuncio e le scuse ufficiali al club

Il big match può essere rigiocato: un “evidente errore umano” del direttore di gara porterebbe agli estremi per far ripetere la disputa della partita.

Continua a far discutere il caso della partita di Premier League tra Tottenham e Liverpool. Una gara la cui direzione arbitrale di Hooper ha fatto molto discutere, in particolar modo per l’espulsione comminata a Curtis Jones dopo la revisione del Var. L’errore più clamoroso, però, è rappresentato dal gol annullato a Luis Diaz dopo 34′, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 e con gli ospiti che hanno protestato con veemenza per la decisione del direttore di gara.

Un errore evidente, come confermato anche dall’associazione inglese degli arbitri con un comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore in cui si fa riferimento ad un “evidente errore umano”. Un annuncio storico, dato che raramente una associazione arbitrale si è così esposta in merito ad un errore di un direttore di gara. E in queste ore emergono ulteriori dettagli che potrebbe portare ad un clamoroso scenario da qui a qualche giorno.

Tottenham-Liverpool da rigiocare? Il caso

In Inghilterra tiene banco il caso di Tottenham-Liverpool dopo la discussa direzione arbitrale di Hooper nel big match della settima giornata del campionato di Premier League. Due cartellini rossi ed un gol annullato alla formazione ospite hanno fatto finire l’arbitro nel mirino della critica, con tanto di ammissione di colpa da parte dell’assoarbitri britannica.

E c’è la possibilità che la partita venga rigiocata: l’errore arbitrale sul gol ingiustamente annullato a Luis Diaz ha inevitabilmente influito sul risultato della partita. Ecco perché ci potrebbero essere gli estremi affinché la partita venga ripetuta, a patto che sia il Tottenham a farne richiesta alla Federcalcio inglese. Un’ipotesi altamente ed inevitabilmente remota, ma che avrebbe del clamoroso, soprattutto vista l’importanza del campionato di Premier League e della partita in questione.